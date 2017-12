Armin Veh wird neuer Geschäftsführer beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln. "Wir haben mit Armin Veh einen Mann für die Position gewonnen, der unsere Kriterien perfekt erfüllt", teilte Vereinspräsident Werner Spinner mit. Veh sagte demnach, er sehe seine Aufgabe als "riesige Herausforderung", von der ihn die Vereinsspitze jedoch "sofort begeistert" habe. Nach Angaben des 1. FC Köln beendet er mit dem neuen Posten in der Geschäftsführung seine Trainerkarriere.

Veh, der als Trainer 2007 Deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart wurde, unterschrieb einen Vertrag bis 2020 und tritt am 11. Dezember die Nachfolge von Jörg Schmadtke an. Schmadtke und der 1. FC Köln hatten sich am 23. Oktober wegen unterschiedlicher Auffassungen in der sportlichen Krise in beiderseitigem Einvernehmen getrennt.

"Ich habe immer gesagt, dass ein Sportler in die Geschäftsführung gehört und bin sehr froh, dass diese Lücke jetzt mit Armin Veh hervorragend besetzt ist", sagte FC-Finanzgeschäftsführer Alexander Wehrle, der Veh noch aus gemeinsamen Stuttgarter Zeiten kennt. Erfahrungen als Geschäftsführer hatte Veh bereits beim VfL Wolfsburg gesammelt, wo er als Nachfolger von Meistertrainer Felix Magath zwischen 2009 und 2010 Trainer, Sportdirektor und Geschäftsführer war. In der Bundesliga arbeitete Veh zudem als Trainer beim Hamburger SV und Eintracht Frankfurt.

Armin Vehs erste Aufgabe wird die Suche nach einem neuen Trainer sein, nachdem sich Köln am vergangenen Sonntag von Peter Stöger getrennt hatte. Bis auf Weiteres ist der bisherige U19-Coach Stefan Ruthenbeck für die Profis verantwortlich. Ruthenbeck gibt am Donnerstagabend in der Europa-League-Begegnung des 1. FC Köln bei Roter Stern Belgrad seinen Einstand.