Ganze drei Punkte nach 14 Bundesligaspielen, neun Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz und eine Tordifferenz von minus 21 – da musste etwas passieren beim 1. FC Köln: Am Tag nach dem 2:2 beim FC Schalke 04 gab der Verein die Trennung von Trainer Peter Stöger bekannt. Bis zur Winterpause werden U19-Trainer Stefan Ruthenbeck und Ex-Profi Kevin McKenna die FC-Profis betreuen.

Dass der FC im Achtelfinale des DFB-Pokals steht – wiederum auf Schalke – und in der kommenden Woche noch die Chance hat, mit einem Sieg über Roter Stern Belgrad die Endrunde der Europa League zu erreichen, reichte den Verantwortlichen nicht.

Entscheidung war schon vor dem Spiel gefallen

"Wir sind in der Verantwortung, alles zu versuchen, um den Klassenerhalt doch noch zu erreichen", begründete FC-Präsident Werner Spinner die Entscheidung. "Deshalb halten wir es in der aktuellen Situation für unabdingbar, auf der Trainerposition ein Signal zu setzen, auch wenn uns diese Entscheidung sehr schwerfällt und wehtut."

Die Entscheidung sei bereits vor der Partie auf Schalke gefallen, sagte Stöger. "Es ist im Sinne des Clubs und vor allem der Mannschaft, dass jetzt eine Entscheidung getroffen wurde und Klarheit herrscht." Schon am Donnerstag hatte Stöger vom Verein eine Entscheidung zu seiner Zukunft verlangt und mit ungewohnt harschen Worten den Umgang miteinander beim Tabellenletzten kritisiert.

"Wir haben in den vergangenen Tagen gespürt, dass unser gemeinsamer Weg zu Ende ist, und zwar unabhängig vom Resultat auf Schalke. Deshalb war es auch Peter wichtig, einen klaren Schnitt zu machen, bevor emotional und menschlich zu viel Negatives zurückbleibt", sagte FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle.

Nach Andries Jonker beim VfL Wolfsburg, Carlo Ancelotti bei Bayern München und Alexander Nouri bei Werder Bremen ist es die vierte vorzeitige Trennung zwischen Clubs und Trainern in der aktuellen Saison.



Nachfolger für Stöger und Schmadtke gesucht

Der 51 Jahre alte Stöger betreute die Kölner Profis seit dem 14. Juni 2013. 2014 führte der Österreicher die Mannschaft in die Bundesliga zurück. In der vergangenen Saison qualifizierten sich die Kölner als Tabellenfünfter nach 25 Jahren erstmals wieder für die Teilnahme am europäischen Wettbewerb.

Der Verein sucht außer einem neuen Chefcoach auch einen Nachfolger für Manager Jörg Schmadtke. Der eigentlich noch bis 2023 laufende Vertrag mit Schmadtke war am 23. Oktober aufgelöst worden. Dem Kölner Stadt-Anzeiger zufolge ist der frühere FC-Profi und ehemalige HSV-Vorstandsvorsitzende Dietmar Beiersdorfer im Gespräch mit den Kölnern. Vorherige Verhandlungen mit Schalkes Horst Heldt waren nicht erfolgreich. Für den Trainerposten kommt nach Angaben der Zeitung Markus Anfang von Holstein Kiel infrage.