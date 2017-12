Wer spielte wie gegen wen?

Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Köln gegen Freiburg. Fußball zum Dahinschmelzen. Zunächst musste der Platz vom Schnee befreit werden. Der Ball titschte, Spieler mussten sich hinter der Außenlinie durch meterhohe Schneetürme walzen. Die Rheinwiesen finden Sie ab sofort auch im ADAC Skiatlas. Als das Spiel mit Verzögerung begann, sah es so aus, als ob die Kölner durch das Schneeschippen besser warm wurden. 3:0 stand es nach dreißig Minuten, der neue Effzeh-Trainer Stefan Ruthenbeck lächelte. Das hatte man auf der Kölner Bank zuletzt im Mai beobachten können. Dann aber kam Nils Petersen, normalerweise Freiburgs beste Teilzeitkraft. Doch er trifft auch, wenn er von Beginn an spielt. Das 1:3 fiel noch vor der Halbzeit, das 2:3 von Janik Haberer in der 65. Minute. Je länger das Spiel dauerte, desto mehr Weiß schmolz weg, die Kölner Sicherheit gleich mit. Vielleicht sollte man den Abstiegskampf auf Straßen deutscher Innenstädte verlegen, Schneestaus würden sich erübrigen. Die Kölner jedenfalls fühlten sich auf dem Grün zunehmend unwohl, das hat die bisherige Saison ja ohnehin gezeigt. Ein saudummes Foul in der 90. Minute, ein noch dümmeres Handspiel in der 94. Minute: Petersen traf beide Elfmeter, Freiburg gewann 4:3. Drei Punkte nach fünfzehn Spielen: Köln liegt im Matsch.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Dortmund gegen Bremen. Werder-Fans, das richtet sich nicht an euch, wir hoffen, der Kater war nicht zu schlimm. Getrunken wurde auf ein Traumtor von Eggestein und einen Kopfball von Gebre Selassie. Vor allem konnten die Bremer wohl selbst nicht fassen, wie einfach der wichtige 2:1-Sieg gegen den BVB war. Das erste Mal aufs Tor schoss Dortmund in der 47. Minute. Als dann Kagawa aus drei Metern anstelle des Tors den Rücken von Aubameyang anvisierte, erschlaffte der BVB vollends. Es gab Pfiffe im sonst so stimmungsvollen Westfalenstadion. Der BVB zeigte nicht in einer Szene, wie der Bosz-Fußball aussehen soll. Wieder hatte er im Mittelfeld herum gebastelt, Dahoud war der einzige defensive Mann. So sah es dann auch aus: Beim 1:0 spielten sich zwei Bremer vor dem Sechzehnmeter die Bälle zu, ohne dass einer der acht verteidigenden Borussen eingriff. Schon länger war die Abwehr nicht das Vorzeigestück, nun hat auch sie Peter Bosz den Job gekostet. 163 Tage war er im Amt, kürzer als Regierungsbildungen in Deutschland dauern. Der Turnaround auf der Trainerbank war schnell vollzogen.

Wer stand im Blickpunkt?

Peter Stöger. In anderen Zeiten nannte man Trainer wie ihn Feuerwehrmänner. Sie springen von einem Brandherd zum nächsten und retten, was geht. Das große Idol der Szene heißt Jörg Berger. Nun muss man bei Stöger aber dazu sagen, dass er in einem Fall selbst eine Art Brandstifter war. Köln hinterließ er am vergangenen Montag etwa in dem Zustand, in dem sich die USA nach Trumps Präsidentschaft befinden wird. Das imponierte offenbar dem BVB – den geschassten Trainer des Tabellenletzten als Ersatz bis zum Saisonende, darauf muss man erst mal kommen. Wobei es wohl schon im Sommer eine Kontaktaufnahme gegeben hatte, die Stöger ablehnte. Der Trainermarkt ist gerade leer gefegt wie eine Gänsefarm am 24. Dezember. Unbestritten hat der Österreicher Köln bis zu dieser Saison besonnen und effizient angeführt, gilt als Spielerfreund, doch ob er dem abgesoffenen BVB (letzter Sieg Ende September gegen Augsburg) die Hysterie nehmen kann? Bleibt er bei seinem Schnitt dieser Saison, holt der BVB noch vier Punkte.