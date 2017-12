Wer spielt wann gegen wen?

Uns fällt auf: Die Freitagsspiele haben es in unserer Herzchenwertung gegen den Rest des Spieltags schwer. Vergeben Sie doch mal ein Herz am Freitag. Pluspunkte sammeln Sie damit entweder in einer Stadt am Rhein oder einer am Neckar.





Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Kiel gegen Braunschweig. In Zeiten wenig bedeutender Bundesligaspieltage lässt es sich hervorragend auf die kommenden Teilnehmer blicken. Kiel zum Beispiel. Schleswig Holstein ist das einzige westdeutsche Bundesland ohne Bundesligaerfahrung. Dagegen kämpft der Verein der Landeshauptstadt gerade an. Schon am vergangenen Wochenende hätte Holstein Kiel Herbstmeister der 2. Liga werden können. Der Tabellenzweite aus Düsseldorf verhinderte das noch mit einem 2:2. Man liest nun, Kiels Spielmacher Dominick Drexler sei Newcastle United aufgefallen und Trainer Markus Anfang wurde in die Liste der potenziellen neuen Köln-Trainer aufgenommen. Die ist zwar lang, aber Anerkennung in der Szene verschafft das trotzdem. Kiels Erfolg ist deshalb bemerkenswert, weil der Aufsteiger aus der dritten Liga mit dem kleinsten Etat in die 2. Liga startete, die Spielernamen kommen ohnehin nur eingefleischten Norddeutschen über die Lippen: Kingsley Schneider Fußballgott! Dennoch steht Kiel zur Halbzeit ganz oben. Nächstes Jahr feiert die Stadt dann den Aufstieg, begeht 100 Jahre Matrosenaufstand, ist also eine Wiege der Demokratie, und die SPD hat bei der vergangenen Wahl Stimmen dazugewonnen. In Kiel laufen die Dinge einfach anders.

Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Dortmund gegen Bremen. Es gab Zeiten, da flogen die Borussen durch Europa, trotzten Gegnern wie Real Madrid und kloppten anschließend am Wochenende in der Liga jeden aus dem eigenen Stadion. Lange her. Mittlerweile verkaufen sie ihre 2:3-Niederlage in Madrid als Fortschritt. Immerhin darf der BVB nun noch in der Europa League weitermachen. "Das sollte unser Anspruch sein", sagt Nuri Şahin. Den gleichen Satz sagte Kapitän Marcel Schmelzer in der Vorbereitung, da allerdings sprach er über das Champions-League-Achtelfinale. Understatement ist en vogue. Nachdem es dem BVB mit einem Mann mehr gegen Leverkusen nicht gelungen war, einen Sieg zu holen, sagte Trainer Peter Bosz: "Damit kann ich leben." Zwar wurde ihm von den Bossen anschließend noch einmal gut zugeredet. Doch um noch tiefer zu stapeln, muss er bald Löcher ins Ruhrgebiet schaufeln. Jürgen Klopp saß für den BVB in der Liga zum letzten Mal gegen Bremen auf der Bank. Thomas Tuchel saß zum letzten Mal in der Liga gegen Bremen auf der Bank. Nun kommt: Bremen. Oder wie es Bosz über den Tabellenvorletzten sagen würden: eine absolute Spitzenmannschaft.

Wer steht im Blickpunkt?

Witali Mutko. Die Fifa lässt ihre kommende WM in Russland von ihm organisieren. Den russischen Vizepremier nennen Kritiker seit über einem Jahr, das IOC seit vergangenem Dienstag, den verantwortlichen Kopf des russischen Staatsdopings. Er ist Russlands Chefbetrüger und deshalb nun von den Olympischen Spielen auf Lebenszeit ausgeschlossen. Mutko erklärt noch immer, dass es Staatsdoping in Russland nie gegeben habe. Zuletzt tat er dies, als der Fifa-Präsident vor einer Woche neben ihm saß. Der lachte während des Gesprächs einmal auf und sagte: "Von dir können wir viel lernen." Würden Sie einen Taschendieb fragen, ob er mal schnell ihr Handy halten könnte? Eben.