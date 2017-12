SC Paderborn 07 – FC Ingolstadt 04 1:0 (0:0)

Zum ersten Mal steht der Drittligist FC Paderborn im Viertelfinale des DFB-Pokals. Mit 1:0 setzte er sich gegen den Zweitligisten FC Ingolstadt 04 durch. Den Siegtreffer erzielte Ben Zolinski erzielte in der 56. Minute. Für die unterlegenen Ingolstädter wäre der Viertelfinal-Einzug ebenfalls eine Premiere gewesen.

In der ersten Halbzeit war es über weite Strecken eine ausgeglichene Partie. Die Ingolstädter versuchten, trotz des aufgeweichten und rutschigen Rasens ein schnelles Kombinationsspiel aufzuziehen, Paderborn kämpfte um jeden Ball und agierte in der Offensive oft über die Flügel. Doch Torchancen waren auf beiden Seiten zunächst rar. Erst nach der Pause wurde es rasanter: Hauke Wahl (48.) vergab per Kopfball die Führung für Ingolstadt. Nach Zuspiel von Dennis Srbeny schoss Zolinski acht Minuten später den Ball aus rund elf Metern ins Tor.



1. FSV Mainz 05 – VfB Stuttgart 3:1 (0:1)

Mit einem 3:1-Sieg steht der 1. FSV Mainz 05 das erste mal seit fünf Jahren im Viertelfinale des DFB-Pokals. Nachdem in der ersten Hälfte die Stuttgarter durch ein Tor von Kapitän Christian Gentner (41.) in Führung waren, konnten die Mainzer durch Tore von Emil Berggreen (62. Minute), Abdou Diallo (71.) und Suat Serdar (90. +3) das Spiel für sich entscheiden.

"Wir sind total happy. Viertelfinale? Was ist das denn!", sagte der Mainzer Sportdirektor Rouven Schröder und ergänzte: "Wir waren die bessere Mannschaft und haben eine klasse Mentalität gezeigt."