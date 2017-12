TSG 1899 Hoffenheim - Ludogorez Rasgrad 1:1 (1:0)

Mit einem glanzlosen 1:1 (1:0)-Remis gegen Ludogorez Rasgrad hat die TSG 1899 Hoffenheim sich als Schlusslicht der Gruppe C von der Europa League verabschiedet. Die Hoffenheimer schieden mit fünf Punkten nach nur einem Sieg und zwei Unentschieden als Gruppenletzter aus. Rasgrad, das das Hinspiel mit 2:1 gewonnen hatte, erreichte in der Gruppe C wie Sporting Braga die nächste Runde.

Philipp Ochs (25. Minute) brachte das Team von Trainer Julian Nagelsmann in einer mäßigen Partie in Führung. Wanderson (62.) glich für die Gäste aus. Kurz vor Schluss musste der bei Rasgrad eingewechselte Claudiu Keseru nach einer Roten Karte (83.) vorzeitig vom Platz.

Der Fußball-Bundesligist hatte bereits vor dem letzten Gruppenspiel die Chancen auf ein Erreichen der K.o.-Runden verpasst und trat am Donnerstagabend mit einer B-Elf an. Dabei standen gleich fünf Spieler auf dem Platz, die auch in der Bundesliga noch nicht zum Einsatz kamen. Zudem kamen die Neuzugänge Robert Zulj, Justin Hoogma und Felix Passlack sowie U21-Nationalspieler Ochs und Ersatzkeeper Gregor Kobel zum Zug.