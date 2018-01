Dortmund - »Ich hatte Todesangst« Verteidiger Marc Bartra hat im Prozess um den Anschlag auf den BVB-Mannschaftsbus als Zeuge ausgesagt. Der Angeklagte Sergej W. erklärte, dass er die Tat bereue. © Foto: AP Photo/Martin Meissner

Pierre-Emerick Aubameyang ist wieder nicht da. Dass der Gabuner öfter mal schwänzt, ist bekannt. Mal ist es eine Mannschaftsbesprechung, mal ein Spiel, sogar eines, bei dem er auf dem Platz steht, wie gegen Freiburg am Samstag. Nun fehlt er auch vor Gericht. Im Prozess gegen den sogenannten BVB-Attentäter soll Aubameyang als Zeuge aussagen. Stattdessen liegt ein Attest auf dem Richtertisch, ausgestellt vom Mannschaftsarzt des BVB. "Aus medizinischen Gründen verhandlungsunfähig", stellt der Vorsitzende Richter nicht ohne Verwunderung fest.

"Wir werden das im Moment mal so stehen lassen", sagt der Richter. "Das sollte sich die Justiz nicht bieten lassen", sagt der Staatsanwalt. "Der soll endlich abhauen", sagt eine Zuschauerin in der Verhandlungspause. "Der ist doch schon im Privatflieger nach London", eine andere. Aubameyang macht sich vor dem wohl anstehenden Wechsel zu Arsenal in seinen letzten Tagen in Dortmund noch einmal richtig Freunde.

Dabei hätte der Gabuner noch einmal helfen können, einen Prozess voranzutreiben, der für den BVB sehr wichtig ist. Denn er verhandelt ein mutmaßliches Verbrechen, das den Verein immer noch beschäftigt. Im April 2017 wurde ein Anschlag auf den Dortmunder Mannschaftsbus verübt.



Das Team, das schon einen Tag später wieder spielen musste, schied schockiert aus der Champions League aus. Seitdem geht die Formkurve eher nach unten. Und auch wenn es etwas weit hergeholt wäre, das Attentat dafür verantwortlich zu machen, zeigt der jüngste Verhandlungstag im Landgericht Dortmund: Die Sache belastet die Spieler noch immer. Sehr sogar.



Tötungsvorsatz ja oder nein?

Der Angeklagte Sergej W. hat kürzlich gestanden, das Attentat verübt zu haben. Er habe mit verschiedenen Optionsscheinen auf einen fallenden Kurs der BVB-Aktie gewettet. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm 28-fachen Mordversuch vor. Der Angeklagte und seine Verteidiger aber behaupten, er haben niemanden töten oder schwer verletzen, sondern einzig die Aktie zum Absturz bringen wollen. Dafür habe er allen nur einen Schrecken einjagen wollen. Die Bomben seien bewusst so konstruiert gewesen, dass niemand ernsthaft gefährdet werden konnte.

Das Gericht muss bis März – bis dahin sind Verhandlungstage angesetzt – beurteilen, ob etwa der zweite von drei Sprengsätzen absichtlich zu hoch in der Hecke platziert war, so dass sein Inhalt über den Bus hinausschoss. Oder ob es nur Unvermögen war, das dem Angeklagten nun gelegen käme, um sich harmloser darzustellen als er ist. Das Gericht muss herausfinden, ob ein Tötungsvorsatz vorlag. Dazu muss er gar nicht unbedingt getötet haben wollen, sondern lediglich den Tod von Menschen in Kauf genommen haben.

Einer, der zumindest Todesangst hatte, war Marc Bartra. Auch der spanische Verteidiger des BVB ist an diesem Montag als Zeuge geladen. Bartra wurde als einziger Spieler bei dem Anschlag verletzt. Er musste an der Hand operiert werden. Nun betritt er, begleitet von etlichen Fotografen und vier Justizbeamten in schusssicheren Westen, den Gerichtssaal.