Roger Federer ist mit dem sechsten Triumph bei den Australian Open in Melbourne – seinem 20. bei einem Grand-Slam-Turnier insgesamt – wohl endgültig zum größten Spieler der Tennisgeschichte geworden. Der mittlerweile 36-Jährige Schweizer gewann gegen den sieben Jahre jüngeren Kroaten Marin Čilić mit 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6 und 6:1.



Nachdem Federer im vierten Satz zeitweise schon wie der sichere Sieger aussah, kämpfte sich Čilić noch einmal in das Match zurück. Doch nach 3:02 Stunden nutzte Federer seinen ersten Matchball und entschied sein 30. Finale bei einem Grand Slam für sich.



Damit ist Federer zusammen mit Novak Đoković und Roy Emerson Rekordsieger in Melbourne. Und im Alter von 36 Jahren und 173 Tagen der zweitälteste Grand-Slam-Champion in der Geschichte des Profitennis. Älter war bei einem Triumph in einem der vier wichtigsten Turniere nur noch der Australier Ken Rosewall: 1972 feierte Rosewall mit 37 Jahren in Melbourne den Sieg.



In seiner Siegeransprache zeigte sich Federer sichtlich gerührte: "Das Märchen geht weiter, ein Traum ist wahr geworden", er sei "so glücklich". Federer ist der erste männliche Tennisprofi mit 20 Titeln in einem Grand Slam Turnier, eine "unglaubliche Zahl" nannte der Schweizer diese Marke. Auf mehr als 20 Siege bei den vier großen Turnieren können bisher drei Frauen blicken: Margaret Court mit 24, Serena Williams mit 23 und Steffi Graf mit 22 Titeln.



Wozniacki gewinnt Finale der Frauen

Bei den Damen gab es eine Siegerin, die sich über ihren ersten Grand-Slam-Titel freuen durfte: Bereits gestern konnte die Dänin Caroline Wozniacki in Melbourne ihr erstes Grand Slam Finale für sich entscheiden – und wird ab kommender Woche als neue Nummer eins der Weltrangliste der Frauen geführt.



Wozniacki setzte sich in einem als "episch" beschriebenen Duell in 2:49 Stunden 7:6 (7:2), 3:6, 6:4 gegen die Rumänin Simona Halep durch. Halep hatte zuvor im Halbfinale Angelique Kerber geschlagen. Die 27 Jahre alte Wozniacki führte bereits zwischen Oktober 2010 und Januar 2012 als erste Dänin überhaupt die Weltrangliste der Frauen an, konnte bisher aber keines der vier Grand-Slam-Turniere gewinnen. "Meine Stimme zittert, das ist ein emotionaler Moment", sagte Wozniacki nach dem Spiel.