Hertha BSC - Borussia Dortmund 1:1 (0:0)

Ohne Pierre-Emerick Aubameyang hat Borussia Dortmund auch das zweite Spiel in der Bundesliga-Rückrunde nicht gewonnen. Wie schon zum Rückrunden-Auftakt, als der Torjäger suspendiert war, kam der BVB im Freitagabendspiel der Liga beim 1:1 (0:0) bei Hertha BSC Berlin nicht über ein Remis hinaus. Das erneute Fehlen von Aubameyang, der zu Hause in Dortmund trainieren musste, raubte dem Team von Trainer Peter Stöger lange Zeit seine Stärken. Für Aubameyang stand André Schürrle erstmals nach zwei Monaten wieder in der Startelf.

Die Gäste konnten ihre Offensivqualitäten lange Zeit nicht beweisen, auch weil die Gastgeber aggressiv störten. Davie Selke brachte Hertha nach 46 Minuten in Führung. Für die dann anrennenden Dortmunder reichte es durch Shinji Kagawa (71.) nur noch zum Ausgleich. Sancho (81.), Jeremy Toljan (84.) und Alexander Isak (86.) verpassten in der Schlussphase den möglichen BVB-Siegtreffer. Die Berliner blieben zum vierten Mal nacheinander im eigenen Stadion gegen die Dortmunder unbesiegt, der Borussia droht nun am Wochenende das Abrutschen aus den Champions-League-Rängen.