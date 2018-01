Eintracht Frankfurt – Borussia Mönchengladbach 2:0 (1:0)

Die Frankfurter haben sich zumindest vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz der Bundesliga vorarbeiten können. Mit viel Glück konnte sich die Eintracht mit 2:0 gegen die Borussen durchsetzen. Dabei schossen Kevin-Prince Boateng (43. Minute) und Luka Jović (90.+2.) die Siegtreffer. Vor allem in der zweiten Halbzeit vergaben die Gladbacher allerdings zahlreiche gute Chancen, so vergab Thorgan Hazard in der 78. Minute sogar einen Foulelfmeter.

Dennoch ist die Eintracht in dieser Form ein ernsthafter Europa-League-Kandidat, insbesondere in der ersten Hälfte konnten die Frankfurter ihre spielerische Stärke zeigen. Zudem gelang dem bislang nur auswärts so erfolgreichen Team gegen Gladbach auch der dritte Heimsieg der Saison.



Wie lange das Team von Trainer Niko Kovač auf dem zweiten Tabellenplatz steht, ist unklar: Vor den anderen Partien des 20. Spieltags liegen Leverkusen, Schalke und RB Leipzig nur zwei Punkte hinter der Eintracht.