Der Engländer Phil Taylor hat zum Ende seiner Karriere das Finale der Darts-Weltmeisterschaft in London verloren. Es wäre sein 17. WM-Titel gewesen. Weltmeister wurde stattdessen sein Landsmann Rob Cross, der in seiner ersten Saison als Profi den Favoriten Taylor mit 7:2 deutlich besiegte.



Cross dominierte die ersten drei Sätze und ging mit 3:0 in Führung. Taylor konnte sich danach etwas stabilisieren und einen Satz für sich entscheiden. Der Favorit spielte einen ordentlichen Schnitt, konnte aber in den meisten Legs nicht das Tempo von Cross halten. Diesem gelangen deutlich häufiger als Taylor Aufnahmen von über 140 Punkten, auch auf die Doppelfelder agierte der Außenseiter außergewöhnlich stark. So konnte Cross seinen Vorsprung weiter ausbauen. Am Ende gewann er mit einer Deutlichkeit, die nur wenige der knapp 3.500 anwesenden Fans erwartet hatten.

Die Fans feierten Taylor trotzdem, dessen erfolgreiche Karriere bisher einzigartig ist beim Darts. Für den Briten war es die fünfte Niederlage in seinem 21. Finale einer Darts-WM. Seinen ersten WM-Titel hatte er im Jahr 1990 gewonnen.