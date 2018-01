Wer spielte wie gegen wen?

Tss, wussten wir es doch schon vorher: Kölner sind Erfolgsfans. In der Hinrunde wurde der Effzeh selten von Ihnen mit Herzchen überschüttet, nun ist er Tagessieger. Nicht mal einer Ihrer Lieblinge, Werder, konnte mit dem sicheren Herzchengaranten, Bayerngegner zu sein, Köln überbieten. So steigt man nicht ab.

Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Freiburg gegen Leipzig. Wer die Partie sah, wunderte sich: Es waren nicht die Einlaufkinder, die vor Freude über ihren Job herumtollten, sondern Freiburgs Trainer Christian Streich und der Sportvorstand Jochen Saier. Zwar bot das Spiel selbst keine sehenswerten Momente, für delikate Siege ist es gerade zu arschkalt. Timo Werner schoss ein Tor wie immer, er hechelte drauf los und schoss. Doch Freiburg kam zurück. Nach zwei Ecken trafen Haberer und Koch, das Spiel war gedreht. Freiburg zuzugucken lohnt sich. Es war das siebte Freiburger Spiel in Serie ohne Niederlage, nur die Bayern holten seit dem 13. Spieltag mehr Punkte. Viermal lag Freiburg in diesen Spielen zurück, stets gab es ein Comeback. Der Breisgauer Erfolg ist das Gegenstück zum Leipziger Modell. Der Kicker listete eine Tabelle mit den Einsatzzeiten der beim eigenen Verein ausgebildeten Spieler. Freiburg war Erster, Leipzig Letzter (mit keinem einzigen aus der eigenen Jugend). Freiburg macht seit Jahren aus wenig viel.



Streichs Äußerungen zum Weltfußball ("Der Gott des Geldes wird immer größer, und irgendwann verschlingt er alles") lassen zudem vermuten, dass er nicht in RB-Bettwäsche schläft. Wohl auch deshalb sprang er nach dem Abpfiff höher, als drei Dosen Red Bull ihn jemals bringen würden. Die Leipziger schmerzt die Niederlage zwar, doch sie bleiben in der Spitzenmittelfeldkurzvorabstiegsplatzgruppe. Hinter den Bayern ist es sauspannend: Leipzig ist als Vierter mit 31 Punkten punktgleich mit dem Zweiten, Freiburg ist Zwölfter mit nur sieben Punkten Rückstand. Dazwischen wird jede Woche munter getauscht, ein Indiz für die Konstanz der Liga. Die Konstanz im Mittelmaß.

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Hertha gegen den BVB. Die Berliner Seele war am Freitag erleichtert, weil der Sturm, der den Rest des Landes zersauste, zwar auch durchs Brandenburger Tor pfiff. Der Schaden aber nach jedem durchgegrillten Sommerwochenende in der Stadt ist größer. Westberlin fürchtete sich schon eher vor dem Gast aus Dortmund. Spiele im Olympiastadion sind eigentlich nur zweimal im Jahr ausverkauft: gegen die Bayern und gegen den BVB. Nun blieben über 20.000 Plätze leer. Und keiner hätte es angesichts der Ödnis im ersten Durchgang den Wackeren im eisigen Stadion krumm genommen, wenn sie zur Halbzeit wieder gegangen wären. Selke und Kagawa trafen dann zwar zum friedlichen Remis, dem BVB wurde zudem ein Elfmeter verweigert. Doch der Wunsch des Herthacoachs Pal Dardai, ein geiles Spiel zu sehen, blieb genau das. Der BVB hat wohl bald keinen Stürmer mehr, der zuverlässig trifft, lässt hinten die Gegner auf sich zukommen und hofft auf das Verteidigermittel Viel hilft Viel. Schön oldschool, leider sehr zäh.



Wer stand im Blickpunkt?

Markus Gisdol. Nun kannte der schwäbische Trainer unruhige Arbeitsplätze schon: Er war schließlich schon auf Schalke. Doch der HSV, wo Gisdol bis zum Sonntag angestellt war, ist ein anderes Kaliber. Als Köln am Samstag zum Topspiel kam, hatte das was von einem Treffen zweier verkaterter Suffkumpanen am nächsten Morgen. Schließlich waren es die beiden, die noch im Mai vergangenen Jahres richtig auf den Putz hauten. Köln, weil Europapokal, HSV, weil Nichtabstieg. Gisdol war der Retter, der den HSV sogar von der Relegation verschonte und mit dem die Witze weniger wurden. Nun spielten sie als Vorletzter gegen den Letzten und versagten. Obwohl kein Kopfballspieler auf dem Feld stand, flankte der HSV häufiger als Roberto Carlos es in seinem Leben getan hat. Kölns Zugang Simon Terodde musste nicht viel machen, um zweimal zu treffen. Gisdols Ideen waren verwirkt, jeder sah es. In Erinnerung bleiben die höchste HSV-Klatsche der Vereinsgeschichte (0:8 gegen die Bayern), aber auch der Klassenerhalt 2017. Und seine besonnene Art, den HSV zu moderieren. Manche Vorgänger waren häufiger eine Titelzeile der Mopo. Nun ist er weg, Bernd Hollerbach wird wohl übernehmen. Schlechte Nachrichten für Gisdol, der bislang auf Schalke und in Hoffenheim coachte: Seine fünf Vorgänger – Fink, van Marwijk, Slomka, Zinnbauer und Labbadia – sind als Trainer nicht mehr gefragt. HSV-Trainer zu sein ist keine Sprosse auf der Karriereleiter. Schon eher muss man es sich so vorstellen: