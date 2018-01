Der deutsche Skispringer Richard Freitag hat den Sieg beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen knapp verpasst. Er sprang 132,5 und 137 Meter weit und kam damit auf den zweiten Platz. Der Sieg ging erneut an den Polen Kamil Stoch, der 7,6 Punkte vor Freitag lag und damit seine Führung gegenüber Freitag weiter ausbaute. Den dritten Platz belegte der Norweger Anders Fannemel.



Es ist das zweite Mal, dass der Weltcup-Gesamtführende Freitag bei dieser Vierschanzentournee auf dem Podium steht. Auch in der vergangenen Woche in Oberstdorf belegte Freitag den zweiten Platz – hinter Stoch. Der 26-jährige Deutsche liegt nun in der Gesamtwertung 11,6 Punkte (umgerechnet 6,56 m) hinter dem polnischen Tournee-Titelverteidiger. Zweitbester Deutscher wurde Karl Geiger auf Rang sieben, drittbester Stephan Leyhe auf Platz zehn. Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler sprangen wie schon in Oberstdorf in die erweiterte Weltspitze und belegten die Ränge elf und 14.

Der Österreicher Stefan Kraft kann währenddessen nicht mehr auf den Sieg bei dieser Tournee hoffen: Er verlor sein direktes Duell gegen den Slowenen Žiga Jelar und schied nach einem Sprung auf 122,5 Meter im ersten Durchgang aus. Er galt als Mitfavorit für den Sieg. Im ZDF sagte Kraft zu dem Ergebnis: "Ich bin ratlos. Ich bin einfach nicht reingekommen und das Gefühl fehlt seit zwei Tagen. Das ist sehr, sehr bitter."