Kamil Stoch hat die Vierschanzentournee gewonnen. Dem Polen gelang es – als zweiter Skispringer nach Sven Hannawald –, alle vier Springen der Vierschanzentournee für sich zu entscheiden. Der Olympiasieger siegte nach seinen Erfolgen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck am Samstag auch beim vierten und letzten Springen in Bischofshofen mit Sprüngen auf 132,5 und 137 Meter.

Hinter Stoch, der mit seinem Sieg auch die Führung im Gesamtweltcup vom derzeit verletzten Richard Freitag übernommen hat, landeten der Norweger Anders Fannemel und der Deutsche Andreas Wellinger auf den weiteren Podestplätzen der Vierschanzentournee.

In der Tourneewertung liegen nun fast 70 Punkte zwischen dem 30-jährigen Stoch und der Konkurrenz. Gesamtzweiter bei dem Traditionsevent in Deutschland und Österreich wurde ebenfalls Wellinger, der sich mit seinem Podestrang im direkten Duell vor dem Japaner Junshirō Kobayashi hielt.

Stoch hat damit nicht nur als zweiter Athlet nach dem inzwischen 43-jährigen Hannawald den Grand Slam in einem Jahr geschafft, sondern auch als erst dritter Athlet nach Helmut Recknagel und Hannawald saisonübergreifend fünf Springen bei der Tournee für sich entschieden. Zur Skiflug-WM in Oberstdorf und zu Olympia in Pyeongchang geht Stoch nun als klarer Favorit.

Bester Deutscher wurde am Samstag in Abwesenheit des abgereisten Freitag Mixed-Weltmeister Andreas Wellinger. Auch Markus Eisenbichler (10.), Constantin Schmid (15.) und Karl Geiger (16.) schafften es in die erweiterte Spitze. Mitfavorit Richard Freitag war bei den ersten beiden Wettbewerben in Deutschland noch dicht an Stoch dran, doch dann schied der 26-jährige Sachse nach einem Sturz in Innsbruck verletzungsbedingt aus.