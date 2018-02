Wer spielt wann gegen wen?

Verteilen Sie auch diesmal wieder viele, viele Herzchen!



Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Bremen gegen Hamburg, der Zweikampf der Veteranen. Werder war in 54 von 55 Bundesliga-Spielzeiten dabei, der HSV sogar in allen. Kein anderer Verein kommt da ran. Wie lange das noch so sein wird, ist eine andere Frage. Bremen ist zwar heimstark, aber nur dank des Torverhältnisses über dem Strich (der ist Platz 16). Hamburg ist 17., sechs Punkte hinter Werder. Deshalb sollte vor allem Hamburg im Klassenerhaltskampf endlich wieder mal gewinnen, unter dem neuen Trainer Bernd Hollerbach hat das noch nicht geklappt. Tore, kleiner Tipp, würden helfen, kein anderes Team traf seltener als der HSV. Vielleicht stellt Hollerbach deswegen diesmal nicht mehr acht, sondern nur noch sieben Abwehrspieler auf. Der neue Präsident bläst schon mal zur Offensive. "Wir kommen mit 4.000 oder 5.000 Hamburgern nach Bremen", sagte Bernd Hoffmann, "und werden dort mal so richtig aufmischen". Sätze wie diesen von Fußballfunktionären nehmen sich manche Fußballgänger allzu sehr zu Herzen. Deshalb wird die DFL nach dem Spiel wieder eine Rechnung für die Polizeikosten erhalten, das Land Bremen schickt nach Hochrisikospielen wie diesem Derby immer welche, nun sogar mit juristischer Ratifizierung durch ein Gericht. Rund 400.000 Euro steht dann da als Summe. Das sollte dieses Spiel der DFL wirklich wert sein (aber auch keinen Cent mehr).

Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Wolfsburg gegen Mainz. Es sind die beiden Ex-Teams des Schweizer Kfz-Tuningexperten Martin Schmidt. Wolfsburg, wo Schmidt an diesem Montag hinschmiss, ist Vierzehnter. Er holte seit Dienstbeginn im September aus neunzehn Spielen 20 Punkte. In Erinnerung werden auch viele Unentschieden bleiben. Nun hat Bruno Labbadia übernommen, was die vielen Wolfsburger Herrenausstatter freuen dürfte. Labbadias vorheriges Engagement endete im September 2016 beim HSV auf dem 16. Platz.

Zurück zu Martin Schmidt: Den Wolfsburger Gegner vom Freitag, Mainz, verließ Schmidt im Sommer 2017. Mainz steht, wie es spielt und lacht, nur noch kurz vor dem HSV, auf dessen geliebten Relegationsplatz. Es brennt also auch da. Schmidt ist nun flüchtig. Wie damals, als er seinen Tuningschuppen von einem auf den anderen Tag schloss, um ein Bekleidungsgeschäft zu eröffnen. Die Bundesliga verliert vorerst einen guten Typen. Wären wir er, hätten wir uns angesichts dieses Duells seiner beiden erschreckend mutlos spielenden Teams aber auch schon längst in ein Schweizer Alpental abgesetzt.



Wer steht im Blickpunkt?

Cem Özdemir, ein Fan der deutschen Elf. Das bekannte der Grünen-Politiker in seiner viel beachteten Rede im Bundestag über Pressefreiheit. In Richtung AfD sagte er: "Wenn Sie ehrlich sind, drücken Sie doch den Russen die Daumen, nicht unserer Nationalmannschaft." Treffer! Denn die Nationalelf ist ein Politikum, sie macht es der Neuen Rechten nicht leicht. Einerseits soll Deutschland die Nummer eins der Welt sein, auch im Volkssport. Andererseits gibt es in der Nationalmannschaft seit Jahren Spieler, deren Väter oder Mütter aus der Türkei, Tunesien, Ghana oder Spanien kommen. Für Deutschland schießen Muslime Tore. Mesut Özil etwa ließ sich mal in Mekka in traditionellem weißen Gewand ablichten, was viele AfD-Politiker erzürnte. Das kosmopolitische Wesen von "Jogis Schwulencombo", wie sie von manchen angeblichen Patrioten abfällig genannt wird, ist die Antithese zur AfD. Beatrix von Storch will lieber eine "echte Nationalmannschaft", Alexander Gauland verhöhnte Jérôme Boateng, zuletzt bezeichnete der sächsische Bundestagsabgeordnete Siegbert Droese das neue DFB-Trikot als "Kampfansage gegen Deutschland". Ihm ist da zu wenig Schwarz-Rot-Gold drauf. Irgendwann wird sich bestimmt irgendeine oder -einer von der AfD noch drüber aufregen, dass nach deutschen Toren im Stadion ein Schlager von Olli Pocher gespielt wird – und nicht die Wacht am Rhein.