Sie sind an der Reihe: Jeden Tag dürfen Sie den olympischen Darling des Tages bestimmen. Immer am Nachmittag werden wir Ihnen die prägendsten Athletinnen und Athleten des Tages vorstellen. Es werden nicht nur Medaillenträger darunter sein. Auch Sportlerinnen und Sportler, die Elfter wurden, aber ihre persönliche Bestleistung in einem außergewöhnlichen Maß gesteigert haben, sind dabei. Oder Skifahrer aus Eritrea. Sportlerinnen mit einer politischen Mission.

Wir nutzen für die Bundesliga ein ähnliches Tool. Auch dort können Sie Herzchen vergeben, um für Ihren Verein abzustimmen. Dieses Tool wird nun auch bei den Olympischen Spielen zum Einsatz kommen. Wir wählen drei bis vier Sportlerinnen und Sportler, Trainerinnen und Funktionäre aus und begründen Ihnen kurz, warum sie oder er zum Darling des Tages gekürt werden sollte. Sie vergeben dann von 15 Uhr an Herzchen, am Abend haben wir einen Gewinner. Den geben wir in unserem täglichen Format "Olympia heute" am nächsten Tag bekannt, das immer morgens einen Ausblick auf den Tag bietet.