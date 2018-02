Christian Spiller ist Ressortleiter im Sport bei ZEIT ONLINE. Sommerspiele hat er zur Genüge gesehen, jetzt will er wissen, wie es sich bei minus 20 Grad arbeiten lässt. Und Christof Siemes ist ein erfahrener Olympiareporter: Einst raste er wegen Olympia sogar in einem Bob durch den Eiskanal. Er arbeitet seit 1993 für DIE ZEIT, seine ersten Spiele erlebte er in Sydney.