1. FC Köln - Borussia Dortmund 2:3 (0:1)

In der Hinrunde, als Peter Stöger noch Trainer vom 1. FC Köln war, gewannen die Borussen 5:0 gegen die Kölner. Nun trainiert Stöger den BVB – und auch diesmal fielen fünf Tore. Allerdings nicht so, wie sich das der neue Kölner Trainer das vorgestellt hat: Am Ende gewann Stögers neue Mannschaft gegen Stögers alte Mannschaft mit 2:3 (0:1).



Gleich in der ersten Halbzeit dominierten die Borussen das Spiel. Die Kölner hielten zwar tapfer dagegen, konnten die BVB-Führung durch Neuzugang Michy Batshuayi in der 35. Minute nicht verhindern. Nur neun Minuten später traf der Nachfolger von Pierre-Emerick Aubameyang noch einmal – doch das Tor wurde nicht gezählt. Der Videobeweis zeigte, dass der Belgier im Abseits stand.



In der zweiten Halbzeit traten die Kölner dann entschlossener auf, glichen in der 60. Minute mit einem Tor von Dominique Heintz aus. Die Antwort des BVB ließ nicht lange auf sich warten: Nur zwei Minuten später traf Batshuayi mit einem Flachschuss. In der 69. Minute zogen die Kölner wieder nach, Jorge Meré traf zum 2:2. Auch dieses Unentschieden hielt nicht lang. André Schürrle brachte den BVB nach einem Zuspiel von Batshuayi in der 84. Minute final in Führung.