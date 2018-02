RB Leipzig — FC Augsburg 2:0 (1:0)

Für die Leipziger gab es zum Auftakt des 22. Spieltags gleich zwei Mal Grund zum Jubeln: Nach dem Heimsieg gegen Augsburg (2:0) steht RB nun auf den zweiten Tabellenplatz der Bundesliga. Außerdem erzielte Dayot Upamecano in der 17. Minute das 100. Tor des Clubs in der Bundesliga. Für den 19 Jahre alten Franzosen war es das erste Bundesliga-Tor. Naby Keita schoss in der 70. Minute mit einem abgefälschten Freistoß dann das zweite Tor für die Leipziger.



Trainer Ralph Hasenhüttl sprach von einem taktisch geprägten Spiel. RB habe sich seine Räume selbst schaffen müssen, sagte er. Das habe seine Mannschaft in der ersten Halbzeit nicht gut ausgespielt. In der zweiten Hälfte habe das besser funktioniert, aber der RB hätte Partie eher entscheiden müssen, sagte Hasenhüttl. Viele Chancen seien nicht genutzt worden.



Augsburg-Coach Manuel Baum gratulierte den Leipzigern zu einem hervorragendem Spiel. "Die erste Halbzeit war noch in Ordnung, aber in der zweiten Halbzeit sind wir gar nicht mehr reingekommen."



Beim Hinspiel von Leipzig und Augsburg war es zu Konflikten zwischen den Mannschaften gekommen. Augsburgs Kapitän Daniel Baier hatte in der 74. Minute Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl provoziert und beleidigt. Nach Spielschluss war es deshalb zu tumultartigen Szenen auf dem Platz gekommen. Die Anspannung war auch zu Beginn zu spüren, verflog aber schnell.



Zumindest bis Samstag ist RB damit in der Tabelle mit 38 Punkten hinter dem FC Bayern (53 Punkte) und vor Bayer Leverkusen (35 Punkte). Augsburg (31) verpasste als Siebter den Sprung in die Europacup-Ränge.