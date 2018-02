FSV Mainz 05 – VfL Wolfsburg 1:1 (1:1)

Bei seiner Rückkehr in die Fußball-Bundesliga hat Bruno Labbadia mit dem VfL Wolfsburg den erhofften Sieg im Abstiegskampf verpasst. Im ersten Spiel unter ihrem neuen Trainer verbuchten die Niedersachsen im Kellerduell beim FSV Mainz 05 aber zumindest einen Punkt. Mit dem 1:1 bleiben die Wolfsburger so in der Tabelle vor dem direkten Konkurrenten.



Bereits in der 6. Minute brachte Josip Brekalo vom VfL die Gäste in Führung, dem kurz zuvor eingewechselten Mainzer Yoshinori Muto (44.) gelang jedoch kurz vor der Halbzeit der Ausgleichstreffer. Damit konnten die Gastgeber zumindest bis Samstag den Relegationsrang verlassen.

"Viele Dinge sind aufgegangen", sagte Labbadia nach dem Spiel. "Wir sind gut ins Spiel gekommen und die Führung war auch mehr als verdient. Wir hatten auch sehr gute Torchancen und hätten das Spiel entscheiden können."