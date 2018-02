Am Ende haben Pfannkuchen, Steak, Sonnenschein und der Joghurt Annie tatsächlich die Sensation geschafft: Sie stehen im olympischen Finale. Natürlich sind das nicht die richtigen Namen der vier Koreanerinnen, die seit beinahe einer Woche das Feld der besten Curlingteams der Welt aufmischen. Aber weil sie alle, selbst die Ersatzspielerin und die Trainerin, mit Nachnamen Kim heißen und sich die internationalen Freundinnen und Freunde der Sportart immer so schwertun mit den koreanischen Vornamen, haben die vier bei einem Frühstück mal beschlossen, dass sie eingängige Spitznamen bräuchten. Sie nahmen, was sie aßen, wobei sich eine Athletin von der "sunny side" ihres Spiegeleis inspirieren ließ. Auch der Name des Teams war schnell gefunden: Weil die vier Athletinnen aus der bäuerlichen Provinz Uiseong stammen, die für ihren Knoblauch in ganz Korea berühmt ist, nannten sie sich die Garlic Girls.

So sind die Geschichten, die das Curling schreibt: mitten aus dem Leben. Die Sportart ist das krasse Gegenteil zu all den Hochgeschwindigkeitsereignissen auf Eis und Schnee, hier zählen weder Wagemut noch Tausendstelsekunden, sondern eine ruhige Hand und das Tempogefühl einer Superzeitlupe, sonst schießen die Steine über's Ziel hinaus.



Curling ist Hochleistungssport mit menschlichem Maß. Die Spielerinnen und Spieler sehen aus wie du und ich. Und auch das, was sie tun, sieht so aus, als könnte man es selbst. Was natürlich Quatsch ist.



Die einzige Halle, die wirklich voll ist

Bei den Spielen in Pyeongchang ist zu beobachten, wie sehr sich die Koreanerinnen und Koreaner plötzlich von diesem Sport begeistern lassen: Wenn im Curling Centre des Olympic Park zum Einzug der Athletinnen ein traditionelles Orchester auf historischen Instrumenten ein Willkommen quäkt und dengelt, herrscht auf den gepolsterten Stühlen die aufgekratzte Wohnzimmeratmosphäre eines Großfamilientreffens. Dies ist die einzige Halle, die auch wirklich voll ist, wenn sie zuvor ausverkauft gemeldet wurde.

Curling hat sich zum Dauerbrenner dieser Spiele gemausert, was kein Wunder ist bei dem Wettkampfkalender. Selbst der 50-Kilometer-Langlauf ist ein Sonntagsspaziergang gegen die Ausdauer der Curler. Ihre Wettbewerbe begannen schon, da brannte noch nicht mal das olympische Feuer. Und sie laufen immer noch, bis am Sonntagvormittag der letzte Medaillengewinner feststeht.



Gecurlt wird immer

Wohin man auch kommt in Pyeongchang, sei es in die Tiefgarage, in der die Journalistenmensa untergebracht ist, in die Busse, die die Medienvertreterinnen zu den Wettkampfstätten bringen, auf den Großbildschirmen im öffentlichen Raum, in den TV-Nachrichten, im Nachtprogramm – überall und immer werden die Besen schwingenden, Steine wegräumenden Putztruppen aus zwölf Nationen gezeigt.



Damit man auch wirklich an keinem olympischen Tag auf das beruhigende Gleiten der Athleten in ihren behäbig wirkenden Spezialschuhen verzichten musste, wurde eigens ein Westentaschenformat des Spiels neu ins Programm aufgenommen, das sogenannte Mixed Doubles: Ein Team besteht aus Frau und Mann, gespielt werden nur fünf statt der üblichen acht Steine pro Team und End, von denen es wiederum nur acht statt der üblichen zehn gibt. Zwei weitere Steine werden vor Spielbeginn ... – ach, das wollen Sie jetzt so genau auch nicht mehr wissen. Wichtig ist: Gecurlt wird immer.