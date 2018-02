Bayer 04 Leverkusen – Werder Bremen 4:2 n.V. (1:2, 1:0)

Bayer Leverkusen hat gegen Werder Bremen mit 4:2 (2:2, 1:2) nach Verlängerung gewonnen und steht erstmals seit neun Jahren wieder im Halbfinale des DFB-Pokals. Max Kruse (4., Foulelfmeter) und Aron Johannsson (7.) hatten Werder vor 25.653 Zuschauern früh in Führung gebracht. Julian Brandt erzielte mit einem Doppelpack (31., 55.) den Ausgleich, Karim Bellarabi (111. Minute) und Kai Havertz (118.) schossen ihr Team schließlich zum Sieg.



Mit dem Ergebnis beendeten die Leverkusener eine Negativserie: Alle vorherigen sechs Duelle im DFB-Pokal hatte Bremen für sich entschieden.



Auch dieses Mal starteten die Gäste besser in die Partie. In der dritten Minute ging Werder in Führung. Leverkusens Jonathan Tah foulte im Strafraum Kruse, der Bremer Stürmer verwandelte den fälligen Strafstoß zum 1:0. Kurz darauf wären die Hausherren fast zum Ausgleich gekommen. Einen Aufsetzer von Leon Bailey parierte Bremens Torwart Jiri Pavlenka spektakulär. Werder spielte trotzdem weiter nach vorne und baute den Vorsprung wenig später aus. Johannsson nutzte ein Zuspiel des starken Kruse zum 2:0.

Nach einer halben Stunde stabilisierte sich die Bayer-Elf und erspielte sich einige Möglichkeiten. Eine davon schloss Brandt nach etwas mehr als einer halben Stunde zum 1:2 ab. Werder verlor nun für ein paar Minuten die Kontrolle über das Spiel, erholte sich aber kurz vor der Pause. Bayer-Torwart Bernd Leno musste zweimal gegen Florian Kainz parieren.

Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel erzielte Brandt mit einem Traumtor aus gut 18 Minuten den Ausgleich. Leverkusen bestimmte die Partie fortan, verpasste es aber, in der regulären Spielzeit das entscheidende Tor zu schießen. In der Verlängerung zirkelte Bailey einen Freistoß an den Pfosten (102.), die Begegnung wurde nun immer hektischer. Dann trafen Bellarabi und Havertz ins Bremer Tor – die Spielentscheidung.

SC Paderborn – Bayern München 0:6 (0:3)

Bayern München steht im Halbfinale des DFB-Pokals. Der Spitzenreiter der Bundesliga gewann beim Drittliga-Tabellenführer SC Paderborn mit 6:0 (3:0). Bayern ist damit im Pokal zum 25. Mal in Folge auswärts ungeschlagen. Bayern-Trainer Jupp Heynckes hatte viele Stammspieler aufgestellt. Joshua Kimmich, Arturo Vidal, Arjen Robben und Robert Lewandowski kehrten nach dem Ligaspiel in Mainz in die erste Elf zurück.



Paderborn unter Trainer Steffen Baumgart begann das Spiel offensiv. In der 8. Minute kam das Team beinahe zur Führung, doch Lukas Boeders Treffer wurde nicht gezählt. Schiedsrichter Markus Schmidt pfiff auf Abseits. Wegen der mutigen Spielweise der Paderborner offenbarten sich mehrfach Räume in der ihrer Abwehr, die Bayern gekonnt ausnutzte. Paderborns Schlussmann Michael Ratajczak parierte in der Anfangsphase einige Schüsse, bis Kingsley Coman (19. Minute) den ersten Treffer erzielte.



Kurz vor dem Tor verletzte sich Nationalspieler Müller, er musste später ausgewechselt werden. In der 25. Minute erhöhte Lewandowski auf 2:0. Noch vor der Halbzeitpause konnten die Münchener das Spiel mit einem von Mats Hummels eingeleiteten Treffer entscheiden. Kimmich (42.) erzielte das 3:0.

Die Paderborner, von deren Spielern vor allem Marlon Ritter überzeugte, blieben trotz des schnellen Rückstandes bemüht. Vor allem durch Standardsituationen entstand Gefahr vor dem Tor von Bayern-Schlussmann Sven Ulreich. Tore erzielten dennoch nur die Bayern. Kurz nach dem Tor von Corentin Tolisso (55.) wäre Paderborn fast zu einen Ehrentreffer gekommen, Ben Zolinski scheiterte aber am Pfosten (56.). In der Schlussphase blieben die Bayern konzentriert. Zwei Tore von Robben (86./89.) sorgten für den Entstand.