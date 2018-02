Borussia Dortmund – Atalanta Bergamo 3:2 (1:0)

Michy Batshuayi hat Borussia Dortmund zum langersehnten Erfolgserlebnis auf internationaler Bühne verholfen. Mit seinen beiden Toren (65./90.+1) ebnete der Winterneuzugang den Weg zum 3:2 (1:0) über Atalanta Bergamo. Damit kann der Fußball-Bundesligist, für den am Donnerstag auch André Schürrrle (30.) traf, eine Woche vor dem Rückspiel in Italien auf den Einzug in das Achtelfinale der Europa League hoffen. Nach dem zwischenzeitlichen Rückstand durch den Doppelschlag von Josip Ilicic (51./56.) bewies BVB gute Moral und wendete die drohende Niederlage ab.



Dortmund übernahm früh die Kontrolle. Ein abgefälschter Schuss von Schürrle (17.) streifte nur den Pfosten, Batshuayi (22.), Christian Pulisic (24.) und abermals Schürrle (28.) hatten weitere Gelegenheiten. Der starke Schürrle schoss nach einer halben Stunde das Führungstor. Eingeleitet wurde der Treffer von Chelsea-Leihgabe Batshuayi, der letzte Pass kam von Verteidiger Lukasz Piszczek.

In der zweiten Halbzeit ermöglichte ein Stellungsfehler von Jeremy Toljan den Gästen den Ausgleich: Der Abwehrspieler unterlief eine weite Flanke, Ilicic schoss aus spitzem Winkel ein. Fünf Minuten später war es erneut der Slowene, der die Gäste mit einem Abstaubertor in Führung brachte.

Stöger reagierte, nahm Reus raus und schickte Mario Götze auf den Platz. Drei Minuten nach der Einwechslung kombinierten sich Schürrle und Götze nach vorne, der Joker legte für Batshuayi auf und der glich mit einem kraftvollen Schuss aus 17 Metern aus. Erneut Götze war es dann, der Batshuayi in der Nachspielzeit auch seinen zweiten Treffer auflegte.



SSC Neapel – Rasenballsport Leipzig 1:3 (0:0)

Der Bundesliga-Zweite RB Leipzig kam im Europa-League-Hinspiel beim SSC Neapel zu einem verdienten 3:1 (0:0)-Sieg. Damit sicherten sich die Sachsen eine glänzende Ausgangsposition für das Rückspiel gegen den Tabellenführer der italienischen Serie A am kommenden Donnerstag. Leipzig hatte als Dritter in seiner Champions-League-Gruppe hinter Besiktas Istanbul und dem FC Porto die K.o.-Runde verpasst und spielte jetzt das erste Spiel in der Europa League. Für Neapel war es die erste Heimniederlage in der Europa League nach 13 Spielen.

Die Leipziger legten schnell los: Nationalspieler Timo Werner wagte zweimal in den ersten drei Minuten eine gefährliche Direktabnahme. Erst blockte Kalidou Koulibaly den Ball, dann hielt Torhüter Pepe Reina. Dabei hatte Napoli in der Liga zuletzt acht Siege in Serie gelandet und in dieser Saison nur zuhause gegen Titelverteidiger Juventus Turin verloren.



Auch nach dem Wechsel eröffneten sich den Sachsen immer wieder Gelegenheiten zu Kontern. Werner jagte in der 51. Minute den Ball über die Latte, die Führung schien nur noch eine Frage der Zeit. Doch dann passte der deutsche Vizemeister nicht auf und Neapel schlug routiniert zu: Ounas war schneller als Lukas Klostermann am Ball und traf mit einem Flachschuss ins linke Eck (52.)

Poulsen vergab dann eine weitere Chance, bevor Werner nach Vorarbeit von Kevin Kampl mit der Picke zum Ausgleich traf (61.). Bruma brachte Leipzig nach Vorarbeit von Poulsen in Führung (74.). Der schwedische Nationalstürmer Forsberg durfte in den letzten Minuten noch sein Comeback geben und bereitete das 3:1 von Werner (90.+3) vor.