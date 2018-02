Atalanta Bergamo – Borussia Dortmund 1:1 (1:0)

Kurz vor Schluss rettet ein Treffer von Marcel Schmelzer Borussia Dortmund zum 1:1 (0:1) gegen Atalanta Bergamo und damit in die nächste Runde der Europa League. Im Dauerregen von Reggio Emilia hatte es für den Tabellenzweiten lange nach einer Niederlage ausgesehen. Erst in den letzten Minuten der ersten Halbzeit konnten sich die Dortmunder freispielen.



Schon in der 11. Minute schoss Rafael Toloi das 1:0 und machte damit den 3:2-Vorsprung des BVB aus dem Hinspiel zunächst wett. Erst in der 83. Minute fiel der Ausgleichstreffer für die Mannschaft von Trainer Peter Stöger. Vor 20.000 Zuschauern – darunter 3.000 mitgereisten Fans – schrammte der BVB nach der schwachen Gruppenphase in der Champions League knapp an einem weiteren internationalen Rückschlag vorbei.



Der BVB geriet von Beginn an unter Druck. Atalanta Bergamo, Platz acht der italienischen Tabellen Serie A, war über lange Zeit die dominante Mannschaft. Der BVB hatte zuletzt acht Bundesliga-Spiele in Folge gewonnen. Marco Reus, der gerade einen Kreuzbandriss überstanden hat, wurde erst nach 59 Minuten für Christian Pulisic eingewechselt. Offenbar erschien das Risiko zu hoch, ihn zu überlasten. Es war immerhin der vierte Einsatz binnen 13 Tagen für den Ntionalspieler.



Rasenballsport Leipzig – SSC Neapel 0:2 (0:1)

Nach einer 0:2 (0:1) Niederlage gegen den SSC Neapel zieht der RB Leipzig ins Achtelfinale der Europa League. Erst bei einem 0:3 wäre der Bundesliga-Fünfte ausgeschieden, durch das 3:1 im Hinspiel der Zwischenrunde reichte es somit knapp. Den ersten Treffer für Napoli landete Piotr Zielinski Napoli (32. Minute). In der Schlussphase (86.) traf Lorenzo Insigne für Neapel zum 2:0.

In der Mannschaft von Trainer Ralph Hasenhüttl fehlten Mittelfeldmann Naby Keita sowie Kapitän und Abwehrchef Willi Orban. Beide hatten sich im Vorfeld verletzt. Zunächst konnten die Sachsen die Ausfälle gut ausgleichen: Diego Demme spielte für Keitas in der Zentrale, Ibrahima Konaté übernahm für Orban. RB wehrte die ersten Angriffe der Gäste ab und und griff nach einer knappen Viertelstunde erstmals an. Marcel Sabitzer schoss aus der Distanz und hatte Pech, dass sein von Lorenzo Tonelli mit dem Kopf stark abgefälschter Ball am Pfosten landete.

Neapel hatte dagegen in der ersten halben Stunde keine Durchschlagskraft. Doch in der 33. Minute zeigte der SSC plötzlich, warum er in der Serie A an der Spitze steht: Mit einer schönen Kombination spielte Neapel Insigne auf der linken Seite frei. Leipzigs Torhüter Péter Gulácsi wehrte den Schuss des Italieners aber ab.

Wenige Sekunden vor dem Halbzeitpfiff verpasste Timo Werner im Anschluss an eine Ecke per Kopf den Ausgleich. Die Achtelfinal-Hinspiele finden am 8. März statt, die Rückspiele eine Woche später.