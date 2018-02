Mehr als neun von zehn Fußballfans lehnen die Montagsspiele der Bundesliga ab. Das geht aus einer Umfrage des Vereins FC PlayFair! mit dem kicker und dem Deutschen Institut für Sportmarketing hervor, an der sich 186.254 Fans beteiligt haben. Demnach sagen 91,4 Prozent der Befragten Nein zum Montag.



Klassische Samstagstermine am beliebtesten

In dieser Saison finden die Bundesligaspiele erstmals an vier Tagen zu sieben verschiedenen Zeitpunkten statt: an Freitagen um 20.30 Uhr, an Samstagen um 15.30 Uhr und um 18.30 Uhr und an Sonntagen um 13.30, 15.30 Uhr und 18 Uhr. Zudem werden erstmals fünf reguläre Montagabendspiele um 20.30 Uhr ausgetragen.



Die Gründe für den Widerstand wurden nicht abgefragt, doch sie sind bekannt: Er ist ein fanunfreundlicher Termin. Wer ein Auswärtsspiel seines Vereins besucht, muss unter Umständen ein bis zwei Tage Urlaub nehmen. Zudem steht der Montag symbolisch für die Zerstückelung der Spieltage und damit für die Kommerzialisierung des Fußballs. Die Verbände DFL und DFB beteuern zwar, der Montag schütze die Interessen der deutschen Europacupteilnehmer und der Amateure. Doch das glauben viele Fans nicht.



Die traditionelle Anstoßzeit, am Samstag um 15.30 Uhr, bleibt mit über 96-prozentiger Zustimmung die beliebteste Anstoßzeit der befragten Fußballfans. Der zweitbeliebteste Zeitpunkt ist das Samstagabendspiel um 18.30 Uhr. Die Anstoßzeit am Freitag um 20.30 Uhr wird zwar von jedem vierten befragten Fußballfan positiv gesehen, allerdings auch von jedem dritten befragten Fußballfan abgelehnt. Neben den unbeliebten Montagsspielen werden auch die Anstoßzeiten an Sonntagen um 15.30 Uhr und insbesondere um 18 Uhr von der Mehrzahl der befragten Fußballfans abgelehnt.

Watzke hat Verständnis für Fanboykott

Am Montag boykottierten tausende Borussia-Fans aus Protest das Spiel gegen den FC Augsburg. Statt wie üblich mehr als 80.000 kamen nur etwa 54.000 ins Dortmunder Stadion, so wenige wie seit Jahren nicht. Insgesamt 350 Fanclubs beteiligten sich an der Aktion. So blieben etwa Infostände leer und auf Vorprogramm wurde verzichtet. Der Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke äußerte Verständnis für den verärgerten Anhang und regte an, die Montagsspiele zu überdenken: "In der Liga muss diskutiert werden, ob es weitergeht oder ob wir es lassen", sagte er. Die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesliga hatten die Einführung des Montagstermins einstimmig beschlossen, auch Watzke.



Eine Woche zuvor hatten Anhänger von Eintracht Frankfurt beim ersten Montagabendspiel gegen RB Leipzig protestiert. Die Frankfurt Fans hatten die gesamte Partie mit schrillen Trillerpfeifen begleitet. Nach der Halbzeitpause warfen sie Tennisbälle und Toilettenpapier auf den de Platz. Beide Halbzeiten des Spiels wurden mit Verspätung angepfiffen.

Der an der Umfrage beteiligte Professor André Bühler sagte, dass "wenn es DFL und Clubs bislang an klaren Zahlen zum Thema Anstoßzeiten gemangelt haben sollte, so ist dieser Mangel jetzt behoben". Die Zahlen lägen "auf dem Tisch" und könnten "klarer kaum sein". Der Vorsitzende des FC PlayFair!, Claus Vogt, fügte hinzu: "Wir sind gespannt, ob und wie DFL und Clubvertreter auf dieses starke Fanvotum reagieren." Der übervereinliche Verein FC PlayFair! hat sich zum Ziel gesetzt, die Kommerzialisierung des Fußballs einzudämmen.