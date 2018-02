Wer spielte wie gegen wen?

Bremen und Freiburg haben es Ihnen einfach angetan. Sie erkannten außerdem das einzige echte Fußballspiel am Wochenende, Leipzig gegen Köln.



Welches Spiel durften Sie auf keinen Fall verpassen?

Deutschland gegen die Olympischen Athleten aus Russland am Sonntag um fünf Uhr morgens. Gab es in Pyeonchang ein großes Buffet an tollen Szenen, wurden die Bundesliga-Fans am Samstagnachmittag mit Armeleuteessen abgespeist. Fünf Spiele, fünf Tore – magerer ist nur der Donnerstagabend bei Germany's Next Topmodel.

Am ehesten gefiel noch das Spiel Hannover gegen Mönchengladbach. Das lag auf dem Spielfeld nur an einer Szene: Christoph Kramer drosch den Ball sehenswert in den Winkel. Ein Tor wie ein Schlagschuss, hart und platziert. Der Weltmeister hatte den Ball aus der Luft genommen, Hannovers Torhüter streckte sich vergebens. Für Gladbach war das ein besonderes Tor, nämlich erst das dritte in der Bundesliga im Jahr 2018. Zuvor hatten die Gladbacher in der Liga viermal torlos verloren und 431 Minuten kein Tor geschossen. Sie kehren damit zurück ins Rennen um die europäischen Wettbewerbe.

Bei Hannover 96 erlischt weiter der positive Eindruck einer sportlich ansprechenden Saison. Auf den Rängen protestierten erst die Ultras gegen Klubchef und 50+1-Gegner Martin Kind, danach die anderen Fans mit Pfiffen gegen die Ultras. Kindergarten. Oder wie Manager Horst Heldt nach dem Spiel sagte: "Ansonsten kotzt mich hier alles an." Ob er damit den ganzen Spieltag meinte?

Welches Spiel konnten Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Bremen gegen den HSV. Zumindest die ersten 86. Minuten. Die waren auf dem Feld furchtbar und noch viel furchtbarer auf den Tribünen. Die HSV-Fans zündeten ein Feuerwerk mit Silvesterraketen. Schiedsrichter Felix Zwayer unterbrach zwischendurch das Spiel, die Fortsetzung stand eher auf der Kippe als der Klassenverbleib des Dinos. Nun kann man die Hamburger Fans bei allem Ärger fast ein wenig verstehen: Ein Feuerwerk gab es auf dem Rasen lange nicht mehr. So waren die Spielunterbrechungen wenigstens so etwas wie ein Höhepunkt.

Besonders schockierend: Der HSV spielte bei einem direkten Konkurrenten so defensiv, als ob es gegen die Bayern gehen würde. Man könnte glauben, HSV-Trainer Bernd Hollerbach wolle sich mit Nullzunulls und Einszueins zum Klassenerhalt mauern. Dass es am Ende nicht mal einen Punkt gab, lag an einer der strittigen Szenen des Wochenendes. In der 87. Minute landete der Ball bei Bremens Joker Aron Jóhannsson. Der schoss durch die Beine des HSV-Torhüters, tat das aber nicht wirklich gut. Der Ball verhungerte auf dem Weg zur Torlinie, ein Bremer und ein Hamburger pflügten zum Ball. Das Stadion erbebte. Abseits, Foul oder doch Tor? Ein Viertel Hamburg und halb Schleswig-Holstein warteten auf das Nein des Videoschiedsrichters. Sie hofften vergebens. Das ist auch in Ordnung so.



Erboste aber den HSV. Heribert Bruchhagen klagte den Videoschiedsrichter an, fühlte sich betrogen. Wohl eher zu Unrecht. Und die Hamburger scheinen neben der Anämie an fußballerischen Ideen auch an einer Gedächtnisstörung zu leiden, hatten die Elbstädter doch zuletzt mehrmals selbst viel deutlicheres Abseitsglück gehabt.

Wer stand im Blickpunkt?

Die Stürmer der Bundesliga. Waren die überhaupt anwesend? Am Spieltag gelangen nur zwölf Treffer in acht Spielen. Am Sonntagnachmittag erreichte Schalke 04 als erstes Team des Wochenendes ein Zweitorespiel, und das auch nur durch einen Elfmeter in der Schlussphase.

Sogar die Bayern blieben von der Ebbe nicht verschont. Das erste Mal seit dem 22. März 2015 (0:2 gegen Gladbach) schossen die Bayern im eigenen Stadion kein Ligator, und das gegen Hertha BSC. Die spielen zwar oft defensiv, als Meister des Catenaccio sind die Hauptstädter jedoch nicht bekannt.

Ob es an dem saftlosen Duo Ribéry und Robben lag? Das Duo bekam Spielzeit, eine Chance also, doch nutzten die Altstars diese Gelegenheit nicht zur Eigenwerbung. Und sogar Robert Lewandowski bekam dieses Mal vor dem gegnerischen Tor graue Haare.

Für die entwöhnten Fans der Bayern kommt es vielleicht noch dicker: Angeblich, so munkelt man, könne sich Lewandowski jetzt doch einen Wechsel zu Real Madrid vorstellen. Jüngst hat der Pole seinen Berater gewechselt. Mehr Tore hat er seitdem nicht geschossen.

Wie blöd es aus Sicht der Gegner klingt: Die Liga braucht dringend Leute wie Lewandowski. Der Zuschauerschwund hat in manchen Stadien schon eingesetzt. In Leipzig hätte es viele Paletten gebraucht, um die leer gebliebenen Plätze mit Dosen aufzufüllen.



Dabei war die Kölner Aufholjagd, die mit einem 2:1-Sieg belohnt wurde, mit das sehenswerteste vom Wochenende. Wer Tore sehen will und Spektakel, der ist in der 2. Liga besser aufgehoben. Dort bezwang Regensburg Düsseldorf mit 4:3 nach 0:3 Rückstand. St. Pauli drehte spät ein 1:2 zum 3:2 gegen Kiel. Im Unterhaus fielen an diesem Spieltag 33 Tore. Punktet der BVB heute im Montagsspiel nicht, vergrößern die Bayern jetzt auch mit Nullnummern ihren Vorsprung. Meckern über die nächste Meisterschaft sollte da keiner mehr.