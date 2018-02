Die Biathletin Laura Dahlmeier hat bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea die erste Goldmedaille für Deutschland gewonnen. Die 24-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen siegte im Sprint über 7,5 Kilometer und sicherte sich den ersten Olympiasieg ihrer Karriere. Silber ging an Marte Olsbu aus Norwegen, Bronze an Veronika Vítková aus Tschechien.

Dahlmeier blieb als eine von wenigen Athletinnen fehlerfrei am Schießstand. Sie geht am Montag mit einem Vorsprung von 24,2 Sekunden auf Olsbu und 25,8 Sekunden auf Vítková in das Verfolgungsrennen.



Bei der WM im vorigen Jahr gewann sie in neun Tagen fünf Weltmeistertitel, wurde Gesamtweltcupsiegerin und Deutschlands Sportlerin des Jahres. Im Gesamtweltcup ist sie derzeit Vierte.

Dahlmeier ist erst die zweite deutsche Sprint-Olympiasiegerin. Zuletzt hatte Kati Wilhelm 2002 in Salt Lake City Gold geholt. Einzel-Gold bei Olympischen Spielen schafften zuvor nur Antje Misersky (1992/Einzel), Andrea Henkel (2002/Einzel), Kati Wilhelm (2006/Verfolgung) und Magdalena Neuner (2010/Verfolgung und Massenstart).