Wer spielt wann gegen wen?

Freiburg gegen Bremen, das wird spannend in der Herzchenwertung. Und gewinnt Wolfsburg gegen Bayern im Kellerduell?







Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Borussia gegen Borussia. Gladbach will nach dem 1:6 im Hinspiel was gutmachen. Der Dortmunder Kantersieg ließ damals alle glauben, da könnte viel gehen beim BVB. Lang ist's her. Inzwischen, nach ein paar Krisen, ist Dortmund aber wieder konsolidiert. Nun gewinnt der BVB sogar im Europacup. Gegen Bergamo sprang zwar der linke Verteidiger Jeremy Toljan unter einer Flanke durch und Julian Weigl verlor ein Laufduell, dann stand es 1:2. Doch Michy Batshuayi drehte mit zwei Toren den Rückstand und erweist sich immer mehr als cooler Scorer. Auch Götze, Schürrle gefielen und Reus ist auch wieder dabei. Nun denkt Aki Watzke laut darüber nach, mit dem zunächst leicht belächelten Trainer Peter Stöger über das Saisonende hinaus zu verlängern. Außerdem gab Dortmunds Chef einen interessanten, vielsagenden Einblick, welche Fußballer er schätzt und sucht: "Wir brauchen einen, der etwas böser guckt, der auch mal einen wegsenst."



Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Frankfurt gegen Leipzig, das erste Montagsspiel dieser Saison, in der erstmals Montagsspiele zur Regelmäßigkeit werden. Weitere vier wird es in dieser Rückrunde noch geben. Eingeführt wurde der Termin, um die Donnerstagsstarter aus der Europa League zu entlasten, sagt die DFL. Viele Fans hingegen vermuten, dass dies ein weiterer Vermarktungsgriff auf die saftige Zitrone Fußball ist. Man quetscht und quetscht. Dass nun am Montag gespielt wird, ist ärgerlich. Betrifft es irgendwann mal Wolfsburg, müssen ganze Werkschichten getauscht werden. Und Liedgut wird verschwinden. Früher schmetterte man zur Melodie von Jingle Bells Abstiegskandidaten zu:

Rostockfans, Rostockfans,

nehmt euch montags frei!

Denn da kommt im DSF

die Bundesliga zwei.



Nun gibt es das DSF nicht mehr, Rostock wird hier nur exemplarisch erwähnt und ohnehin nur noch in Liedern lokaler Künstler besungen, und die Zweite Liga spielt jetzt nicht mehr alleine am ersten Werktag der Woche. Widerstand gegen den Erstligamontag formiert sich in allen Blöcken des Stadions, auch in den crèmantversorgten hummerüberladenen Abschnitten: Die CEOs der Liga entdecken seltene Regungen bei sich. BVB-Boss Aki Watzke sagte, die DFL solle keine Politik gegen das Gefühl der Fans betreiben. Und Frankfurts Vorstandsmitglied Axel Hellmann sprach von Vibrationen der Fans, die er gegen den Montag spüre: "Die Liga hat sich in den vergangenen Jahren um Grundsatzentscheidungen herumgedrückt. Das kommt jetzt bei uns voll zum Tragen." Frankfurts Ultras haben einen breiten Protest gegen Montagsspiele angekündigt, werden aber im Stadion sein. In einer Woche spielen dann Dortmund und Augsburg am Montag, die organisierten Fans beider Vereine werden wohl dem Spiel fernbleiben.



Wer steht im Blickpunkt?

Manuel Neuer. Noch immer heilt sein Fußbruch. Es war mal gedacht, dass er am 1. März wieder im Bayern-Tor stehen kann. Daraus wird nix. Weil sich so langsam aber die WM ins Gedächtnis drängelt, greifen Neuers Ärzte offenbar auf umstrittene Methoden zurück: Eigenblutbehandlungen. Das berichtet die Bild. Seit 2013 ist diese spezielle Wachstumsfaktorenbehandlung nicht mehr verboten, es gibt aber strenge Regeln. Andere Formen der Eigenbluttherapie stehen noch immer auf der Dopingliste, Jan Ullrichs Blut weiß das. Kein Doping, sagt Dopingrechercheur Hajo Seppelt zu Neuers Fall, es bräuchte aber eine generelle ethische Debatte über die Eigenblutbehandlung. Neuer chillt währenddessen in Phuket und versieht Bilder mit dem Hashtag "Vitamin D". Videos zeigen ihn beim Gehen. Ist er in einer thailändischen Seniorenresidenz gelandet? Dass er bei der WM dabei sein wird, ist weiterhin nicht sicher.