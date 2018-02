Der Vollständigkeit halber. Der olympische Eid, der soeben geschworen wurde, geht so: "We promise to take part in these Olympic Games, respecting and abiding by the rules and in the spirit of fair play. We all commit ourselves to sport without doping and cheating. We do this, for the glory of sport, for the honour of our teams and in respect for the Fundamental Principles of Olympism.” Klingt so ähnlich, wenn wir hier jeden Morgen ins Büro taumeln.