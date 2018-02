Olympische Winterspiele - Wellinger und Dahlmeier feiern Gold in Pyeongchang Skispringer Andreas Wellinger ist 113,5 Meter weit geflogen, Biathletin Laura Dahlmeier kam mit einem Vorsprung von 24,2 Sekunden ins Ziel. Beide Deutschen erhielten die Goldmedaille. © Foto: Andreas Rentz/Getty Images

Wo gibt es heute Medaillen zu gewinnen?

Die Spiele nehmen am dritten Wettkampftag Fahrt auf. Acht Entscheidungen stehen an. Zwar wurde der Frauen-Riesenslalom wegen starken Winds abgesagt und auf Donnerstag verschoben, doch im Frauen-Slopestyle gab es bereits Medaillen. Am Vormittag wird auf dem Eis getanzt, im Teamwettbewerb der Frauen. Die Männer rutschen und hoppeln ab 13 Uhr die Buckelpiste hinunter, im Eisschnelllauf gehen über 1.500 Meter die Frauen an den Start, für Deutschland Roxanne Dufter und Gabriele Hirschbichler. Außerdem fliegen die Skispringerinnen zum zweiten Mal bei Olympischen Spielen. Die Premiere in Sotschi gewann Carina Vogt aus Schwäbisch Gmünd. Dass in der deutschen Medaillenschmiede Biathlon heute zwei Verfolgungsrennen stattfinden, müssen wir Ihnen, die sich am Wochenende auf die Laura und den Arnd mit Eierlikör zugeprostet haben, ja nicht mehr erzählen.

Was machen die Deutschen?

Jetzt müssen die User, die uns in vergangenen Tagen Deutschtümelei unterstellen wollten, schnell weiterlesen: Auch heute könnte es wieder einige Medaillen für das deutsche Team geben. Im Biathlon werden zwei Deutsche als Erste auf die Strecke gehen, der Rest des Feldes wird sie jagen. Verfolgung heißt das im Militärpatrouillensport Biathlon. Laura Dahlmeier und Arnd Peiffer könnten zum Double hetzen. Dahlmeier geht mit 24 Sekunden Vorsprung ins Rennen, Peiffer mit 4. Könnte spannend werden. Bei den Frauen sind weitere deutsche Läuferinnen als Fünfte und Zwölfte in der Spur, bei den Männern der Sechste, Siebte und Elfte.



Im Skispringen ist Carina Vogt, die bisher einzige Olympiasiegerin dieser Disziplin, die Favoritin. Sie gewann seit Sostchi auch viermal die WM. Vergessen kann sie das nicht: Der Weg zu ihrer Heimschanze in Degenfeld ist nach ihr benannt. Und die Rodlerinnen starten. Am Montag finden die ersten beiden Läufe statt. Natalie Geisenberger ist Titelverteidigerin und Favoritin. Sie gewinnt parallel zu den Bayern die Bundesliga Jahr für Jahr den Gesamtweltcup, 2018 schon zum sechsten Mal in Serie.

Wie sieht der Medaillenspiegel aus?

Alemannisch. Wenn sich Alexander Gauland bloß für Sport interessieren würde, dieses Ranking täte ihn freuen:



Weswegen sollten Sie lange aufbleiben oder nachts aufstehen?

Curling! Die perfekte Sportart, um die neue Woche smooth zu starten. Im neu eingeführten Mixed-Wettbewerb wird um Bronze gespielt. Außerdem starten die Alpinherren in die Kombination. Ein interessanter Wettbewerb. Der Gewinner hat die schnellste und brachialste Disziplin, die Abfahrt, und die langsamste, aber technischste, den Slalom, gemeistert. Zuerst die Abfahrt. Wenn ein guter Slalomfahrer dort nicht mehr als zwei Sekunden Rückstand auf die Abfahrtsexperten häuft, hat er gute Chancen, oben zu landen. Aktuell beherrscht der Franzose Alexis Pinturault die Szene. Er ist der Favorit.

Wer war ihr Darling des Tages?

Arnd Peiffer, Olympiasieger im Biathlon und IOC-Kritiker. Gute Wahl, liebe Userinnen und User.



Und sonst so?

Das koreanische Frauenteam spielt wieder im Eishockey, nun gegen die Schwedinnen. Es könnte erneut deftig werden: Das Auftaktspiel verloren die vereinten Koreanerinnen 0:8 gegen die Schweiz. Und auf der Website der Buckelpisten-Qualifikation sind russische Fahnen aufgetaucht, die da eigentlich nicht stehen dürften. Ups.

Was macht eigentlich Noriaki Kasai?