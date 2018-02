Weswegen sollten Sie lange aufbleiben oder nachts aufstehen?

Dickköpfig sind die Männer heute Nacht im Skeleton. Um 1.30 Uhr und 3.15 Uhr beginnen ihre finalen Läufe, nachdem sie bereits in der Nacht auf den Donnerstag zwei Durchgänge hinter sich gebracht haben. Der deutsche Skeletoni Axel Jungk könnte noch Bronze holen. Für seine beiden Teamkollegen Christopher Grotheer und Alexander Gassner ist die Chance auf eine Medaille und den damit verbundenen Plüschtiger deutlich geringer. Ab 2 Uhr wird getanzt, da ist Olympia auch nicht anders als das Berghain. Eiskunstläufer Paul Fentz und seine Mitstreiter treten im Kurzprogramm der Männer an, die Kür ist dann am Samstag. Während sich die Herren in der kommenden Nacht vor allem in den Hallen und Eiskanälen duellieren, geht es für die Damen an die frische Luft. Der neu angesetzte Frauenslalom startet um 2 Uhr, um 5.15 Uhr geht es dann die entscheidende Phase. Mit dabei sind Lena Dürr, Christina Geiger und Marina Wallner. Parallel dazu läuft die Qualifikation mit anschließendem Finale im Snowboardcross der Frauen mit Jana Fischer. Super-Ski brauchen die Männer beim Super-G ab 3 Uhr. Thomas Dreßen, der Fünfter im Abfahrtsrennen wurde, Andreas Sander und Josef Ferstl starten für Team Deutschland. Für alle, die gerne zugucken, wenn andere schrubben, laufen von 1 bis 12 Uhr die Partien in der Gruppenphase der Männer und Frauen im Curling.

Wo gibt es heute sonst noch Medaillen zu gewinnen?

Sind Sie ein Skandinavier, stehen Sie lieber früh auf: Schon ab 7 Uhr starten die Männer über 15 Kilometer im Skilanglauf. Mittags um 12 Uhr wird es dann atemberaubend, denn das Damen-Aerials-Finale im Ski-Freestyle steht an, allerdings ohne deutsche Beteiligung. Gleichzeitig beginnt das Finale im Eisschnelllauf der Damen über 5.000 Meter.



Was machen die Deutschen?

Siebter um 7 ist Sebastian Eisenlauer. Beim Langlauf am frühen Morgen trägt er die Startnummer sieben. Ob's hilft? Vielleicht wird es ja auch ein Katz-und-Bögl-Spiel, denn neben Eisenlauer gehen auch Andreas Katz und Lucas Bögl an den Start. Ab 12 Uhr wird dann Claudia Pechstein auf die Eisbahn gebeten, die sowohl beim Fahnentragen als auch dem 3.000-Meter-Rennen das Nachsehen hatte. Wenn bei ihrer Lieblingsdistanz, dem Eisschnelllauf über 5.000 Meter, alles glatt läuft, könnte sie allerdings ihre zehnte Olympiamedaille einsacken. Tina Hermann, Jacqueline Lölling und Anna Fernstädt starten in die ersten beiden Läufe beim Skeleton. Um 13.10 Uhr kann dann das deutsche Eishockeyteam der Herren, das zum Auftakt eine 2:5-Niederlage gegen Finnland hinnehmen musste, im zweiten Spiel der Gruppenphase gegen Schweden Treffer versenken. Ab 13.30 Uhr fliegen die Skispringer bei der Qualifikation von der Großschanze los. Neben Normalschanzensieger Andreas Wellinger segeln am Freitag auch Richard Freitag, Markus Eisenbichler und Karl Geiger durch die Luft.

Wie sieht der Medaillenspiegel aus?

No way, Norway! Norwegen überholt die Niederlande. Unangefochten an der Spitze bleibt Deutschland, es wurde ja wieder gerodelt und gelaufen und geschossen. Doch seit dem Morgen kennt man Deutschland auch als Heimat graziler Eispaartänze. Wie schön.



Olympische Winterspiele : Medaillenspiegel

Und sonst so?

Kommt Ihnen der Pfeil-und-Bogen-Move, den manche Sportler bei diesen Spielen auf dem Weg zur Siegerehrung mit ihren Armen imitieren, auch so bekannt vor? Sie haben ihn auf jeden Fall schon mal gesehen. Usain Bolt hat sich nämlich für seine olympischen Kollegen etwas ganz besonderes ausgedacht. Jeder, der seinen Jubel imitiert, bekommt von ihm höchst persönlich einen Champagner überreicht. Viele Sportlerinnen und Sportler, wie auch Laura Dahlmeier, sind dieser Aufforderung gefolgt. Doch für den norwegischen Langlauf-Olympiasieger Johannes Hösflot Kläbo wäre das viel zu leicht. Er fordert den achtfachen Olympiasieger und Weltrekordler zum 100-Meter-Duell heraus, Bolt mit Laufschuhen und Kläbo mit Skiern. Ob dafür vielleicht eine neue Olympiade vom IOC erfunden wird?

Bevor sich aber das IOC darüber Gedanken machen kann, sollte es sich mit den neuen Dopingrecherchen der ARD beschäftigen. Denn nach ihrem Olympia-Sieg im Einzelrennen musste Natalie Geisenberger Urin-Proben abgeben, konnte aber eine der neu eingesetzten Flaschen, die schon vor den Winterspielen in Pyeongchang in der Kritik standen, nicht richtig schließen. Daher verbrachte sie mehrere Stunden in der Dopingkontrolle. Am Ende ließ sich aber alles aufklären. Ohnehin hält es Doping-Experte Hajo Seppelt für wenig wahrscheinlich, dass während der Spiele all zu viel passiert: "Nur die Dümmsten dopen bei Olympia".

