Weswegen sollten Sie lange aufbleiben oder nachts aufstehen?

Das Wort зо́лото kam in den russischen Schlagzeilen bislang noch nicht vor. Die olympischen Athleten aus Russland warten noch auf ihre erste Goldmedaille. Gute Chancen haben aber die 15-jährige Alina Ilnasowna Sagitowa und die 18-jährige Jewgenija Armanowna Medwedewa. Nach dem Kurzprogramm der Frauen im Eiskunstlauf starten sie im Kürfinale ab 2 Uhr als Favoritinnen. Europameisterin Sagitowa brach bei ihrem ersten Lauf sogar den olympischen Rekord. Für die deutsche Nicole Schott sind es die ersten olympischen Spiele. Auch sie qualifizierte sich für das Eiskunstlauf-Finale. Ihre Kür verspricht dramatisch zu werden, sie läuft zu John Williams' Titelmusik zu Schindlers Liste.

Aktig wird es auch für die Frauen, die im Skicross an den Start gehen. Die Strecke steht unter Beschuss, weil sie so gefährlich ist. Im Männerfinale gab es schwere Verletzungen, der Kanadier Christopher Delbosco holte sich einen Beckenbruch, vier Rippenbrüche und eine Lungenquetschung. Auch andere stürzten schwer. Bei den Damen startet trotzdem im Achtelfinale um 2 Uhr Julia Eichinger aus Niederbayern, die unter anderem gegen die schwedische Favoritin Sandra Näslund antritt. Ihr Heimatclub, der SV Neureichenau, hat sich dabei was ganz Besonderes ausgedacht. Im Vereinshaus wird ein nächtliches Public Viewing veranstaltet. Falls Sie nicht kurzfristig nach Neureichenau reisen wollen, können Sie das folgende Finale übrigens ab 3.15 Uhr live vor dem eigenen Fernseher mitverfolgen.

Wo gibt es sonst noch Medaillen zu gewinnen?

Eigentlich gar nicht so viele. Nachdem in der Nacht vor allem die Frauen zugreifen durften, können sich die Männer tagsüber mit Edelmetall ausstatten. Um 7.35 Uhr spielen sie beim Curling um Bronze. Dabei treffen die Schweizer auf die Kanadier. Ohne Besen, aber dafür auf Kufen starten die Eisschnellläufer. Ab 11 Uhr steht das Finale der Männer über 1.000 Meter an. Im Anschluss daran sind dann die Biathleten gefordert. Ab 12.15 Uhr geht es mit der 4-mal-7,5-Kilometer-Staffel der Männer los.



Was machen die Deutschen?

Die Herzen der Deutschen haben die Eishockeyherren nach ihrem Sieg gegen Schweden im Sturm erobert. 3,5 Millionen Zuschauer in der ARD. Beim Eishockey! Ob das Team von Trainer Marco Sturm seine Siegesserie auch im Halbfinale gegen die nächste Übermacht Kanada fortsetzen kann? Bully ist um 13.10 Uhr. Im Duell zwischen Tschechien und den russischen Eishockeyspielern wird übrigens schon ab 8.40 Uhr der zweite Finaltist ermittelt. Deutsche Männer auf dem Eis gibt es auch beim Eisschnelllauf zu sehen. Nico Ihle und Joel Dufter, Bruder von Roxanne Dufter, starten beim 1.000 Meter-Lauf.

Unglücklich sah die deutsche Damenstaffel im Biathlon aus. Wie schon in Sotschi konnten die vier Mädels keine Medaille holen. "Koaner isch zufrieden", resümiert Laura Dahlmeier. Doch das können Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer und Simon Schempp in der Biathlon-Staffel der Männer wieder gutmachen. Eine Wiederholung der Mixed-Staffel wird es für Arnd Peiffer hoffentlich nicht geben, Schlussläufer ist dieses Mal nämlich der wieder genesene Simon "Champ".



Wie sieht der Medaillenspiegel aus?

"Schneller am Ziel als die GroKo: Unsere NoKo" sagt das Team Deutschland über sich und seine Politiker.



Olympische Winterspiele : Medaillenspiegel

Und sonst so?

Wenn es eine neue olympische Disziplin im Handschuh-aufs-Eis-werfen geben würde, wären die USA dort auch Olympiasieger. Denn die amerikanischen Eishockeyfrauen jubelten nach ihrem Final-Sieg im Penaltyschießen gegen die Favoritinnen und Erzrivalinnen aus Kanada und schmissen vor Freude ihre Handschuhe in die Luft. Die Amerikanerinnen gewannen damit seit 20 Jahren wieder olympisches Gold im Eishockey. Die Siegerinnen machten danach außerdem den Eiskunstläuferinnen Konkurrenz, denn sie tanzten zu Bruce Springsteens Born in the USA.



Unter neutraler Flagge liefen zudem ungewollt die weißrussischen Biathletinnen in der Biathlon-Frauenstaffel auf. Auf den letzten Metern Richtung Ziel ließ sich Schlussläuferin Darya Domracheva eine Fahne geben. Der Wind war allerdings so stark, dass ihr die Flagge vom Holzstab einfach wegflog. Ihre olympische Goldmedaille wird sie bestimmt nicht so schnell wieder aus der Hand geben.



