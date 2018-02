Wieso sollten Sie lange aufbleiben oder nachts aufstehen?

Sehenswerte dicke Luft gibt es ab 1.30 Uhr. Beim Big Air starten konkurrierende, tollkühne Männeregos auf fliegenden Snowboards. Für die spektakulären Durchgänge in der Qualifikation der neuen olympischen Disziplin lohnt das Wachbleiben. Insgesamt treten 36 Posterboys gegeneinander an, nachdem die Qualifikation der Frauen bereits am Montag stattfand. Um 2 Uhr erwärmen die Frauen beim Eiskunstlauf in der kalten Eishalle die Herzen. Am Kurzprogramm nimmt auch die 21-jährige Nicole Schott aus Essen teil. Als Favoritinnen gelten die beiden jungen olympischen Athletinnen aus Russland, Alina Ilnasowna Sagitowa und Jewgenija Armanowna Medwedewa.



Für Olympia-Fanatiker gibt es am Mittwochmorgen ein dreistündiges Ski-Freestyle-Programm. Die Durchgänge im Skicross der Männer mit anschließendem Finale laufen von 3.30 Uhr bis 6.30 Uhr. Für den DSV springen der 27-jährige "Oldie" Paul Eckert sowie die beiden 22 Jahre alten jungen Hüpfer Tim Hronek und Florian Wilmsmann durch die Luft. Ab 4 Uhr beginnt das Viertelfinale der Eishockeymänner.



Wo gibt es heute sonst noch Medaillen zu gewinnen?

Insgesamt wird in drei (wie Jorge Gonzáles sagen würde) Wettbewerben Edelmetall verteilt. Um 8.40 Uhr spielen die Eishockeyfrauen um Bronze. Das Team aus Finnland trifft auf die russischen Vertreterinnen. Langläufig wird es ab 9 Uhr, wenn jeweils die Frauen und Männer beim Halbfinale des Teamrennens im Skilanglauf an den Start gehen. Die entscheidenden Durchgänge folgen im Anschluss. Der Startschuss für die Damen fällt um 11 Uhr, für die Herren eine halbe Stunde später. Das Signal zum Starten hören die Eisschnellläuferinnen in der Mannschaftsverfolgung ab 12 Uhr. Auch für die Männer wird es kurvig, die finalen Läufe der Eisschnellläufer in der Mannschaftsverfolgung starten gegen 13.15 Uhr. Vorher zeigen die Bobfrauen ihre Schlittenkünste, die beiden letzten Läufe beginnen ab 12.40 Uhr und 14 Uhr.



Was machen die Deutschen?

Eis-Stimmung herrscht bei Claudia Pechstein. Sie hätte mit der Mannschaft ihre zehnte Olympia-Medaille holen können, doch nach den Vorläufen in der Teamverfolgung läuft die Berlinerin mit Gabriele Hirschbichler und Roxanne Dufter nur noch um den fünften Platz gegen das Team China. Aussicht auf eine Medaille haben dafür aber die deutschen Bobfahrerinnen. Nach zwei Läufen liegen Mariama Jamanka und Lisa-Marie Buckwitz auf Platz eins. Sie flitzten mit mehr als 130 Kilometern pro Stunde durchs Eis. Auf Rang drei befinden sich Stephanie Schneider und Annika Drazek. Das dritte deutsche Duo, bestehend aus Anna Köhler und Erline Nolte, liegt auf dem zwölften Platz.



Zudem verursachten die deutschen Eishockeyherren bei ihrem zweiten Sieg in Serie gegen die Schweiz ein kleines Miracle on Ice. Seit 2002 hatten sich die Deutschen nicht mehr für ein olympisches Viertelfinale qualifiziert. Das Team von Marco Sturm trifft um 13.10 Uhr auf die Schweden, mit denen es schon in der Gruppenphase Bekanntschaft gemacht hat. Das Spiel entschieden die Skandinavier allerdings 1:0 für sich.



Wie sieht der Medaillenspiegel aus?

Die Asthmaspray-Delegation führt weiterhin den Medaillenspiegel an. Neben ausreichend Luft könnten auch die vielen Proteine zum Erfolgsrezept der Norweger zählen. Aufgrund eines Übersetzungsfehler wurden nämlich 15.000 statt 1.500 Eier im olympischen Dorf an sie geliefert. Nachdem die Biathleten in der Mixed-Staffel eine Medaille knapp verpassten, füllen aber die nordischen Kombinierer mit Gold, Silber und Bronze das Medaillenkonto der Deutschen.

Und sonst so?

Täglich grüßt das Doping-Update. Es wurde bestätigt, dass der russische Bronze-Gewinner Alexander Kruschelnizkis ein verbotenes Herzmittel genommen hat. Das kam durch die B-Probe raus. Damit liegen nun schon drei offizielle Dopingvorfälle in Pyeongchang vor.



Nun zu den schönen und amüsanten Olympiamomenten: Zu Ehren "Deutschlands bester Fluggesellschaft", wie das Team Deutschland den Silbererfolg der Skispringer betitelt, legte Skispringer Markus Eisenbichler einen traditionellen und einwandfreien Schuhplattler hin. Kondition hatte er noch genug, er war für's Teamspringen nicht nominiert. Feiern wollte er trotzdem.

Einen Grund zum Tanzen haben auch die nordischen Kombinierer nach ihrem Dreifachsieg. Johannes Rydzek, Fabian Rießle und Eric Frenzel holten Gold, Silber und Bronze. Dennoch soll an dieser Stelle auch die Leistung des vierten deutschen Starters Vinzenz Geiger gewürdigt werden. Er wurde Siebter und war während des Rennens gar nicht so weit von der führenden Gruppe entfernt. Der ARD-Reporter Torsten Püschel resümierte das Rennen von Geiger mit den Worten: "Man sieht das Dreisternemenü vor sich liegen, hat aber zu kurze Arme."