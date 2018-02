Weswegen sollten Sie lange aufbleiben oder nachts aufstehen?

Eine Pause gibt es nicht. Zumindest nicht für die Curler. Wohl kein olympischer Athlet muss so häufig ran wie der wischende Künstler vom Eis. Um 1.05 Uhr heißt es in der Tiebreak-Partie "Grüezi mitenand", wenn die Schweiz auf England trifft. Der Gewinner dieses Duells spielt dann im Halbfinale ab 12.05 Uhr gegen Schweden. Außerdem geht es bei der Begegnung der beiden Nachbarn Kanada und USA um den Einzug ins Finale. Dieses Duell wird auch bei den Eishockeyfrauen ausgetragen. Die kanadischen Rekord-Olympiasiegerinnen gehen dabei als Favoritinnen aufs Eis.



Draußen geht es aber schon vorher für die Frauen im Big Air hoch hinaus. Der entscheidende Durchgang beginnt um 1.30 Uhr. Außerdem startet ab 3.30 Uhr das Finale der Ski-Freestyler auf der Halfpipe, bei dem insgesamt vier Amerikaner, drei Neuseeländer, zwei Kanadier, zwei Franzosen und ein Österreicher um die Medaillen kämpfen. Um 4 Uhr beginnt für die Snowboarderinnen die Qualifikation im Parallel-Riesenslalom, gegen 4.30 Uhr sind dann die Männer dran. Außerdem stehen für die alpinen Männer um 2 und um 5.30 Uhr die beiden Läufe im Slalom an, Marcel Hirscher könnte der erfolgreichste Athlet dieser Spieler werden. Für die Frauen geht es in der Kombination die Piste runter. Um 3.30 Uhr zeigt sich, wer als Schnellste aus der Abfahrt in das Slalomrennen um 7 Uhr startet.



Wo gibt es heute sonst noch Medaillen zu gewinnen?

Der frühe Adler fängt den Wurm. Ab 8.30 Uhr startet das Teamspringen der nordischen Kombinierer. Um 11.20 Uhr folgt dann der Skilanglauf über insgesamt 20 Kilometer. Keine Vögel, sondern dafür grazile und flotte Schwäne sind die Shorttrackerinnen. Um 11 Uhr starten die Viertelfinalläufe über 1.000 Meter mit anschließendem Halbfinale und dem Entscheidungslauf. Auch die männlichen Schwäne kommen nicht zu kurz, auch wenn ihre Strecke nur halb so lang ist wie bei den Frauen. Sie können sich im Viertelfinale für das spätere Halbfinale und Finale über 500 Meter qualifizieren. Zudem starten die Eisschnellläufer in der 5.000-Meter-Staffel ab circa 12.50 Uhr. Wie Sie bereits gemerkt haben, ist der Donnerstag der Tag der Teams. Auch die Biathletinnen starten daher ab 12.15 Uhr in der 4-mal-6-Kilometer-Staffel.



Was machen die Deutschen?

Das Erfolgstrio um Eric Frenzel, Johannes Rydzek und Fabian Rießle sowie Vinzenz Geiger startet nun auch offiziell als Mannschaft beim Teamwettbewerb in der nordischen Kombination. Wie schade, denn sie können nach ihrem Dreifachsieg dieses Mal nur ein olympisches Edelmetall holen. Nach dem Springen von der Großschanze geht es für sie auf die 4-mal-5-Kilometer-Strecke. Auf der Strecke geblieben war eigentlich auch Bianca Walter. Nach der Disqualifikation ihrer chinesischen Mitstreiterin Han Yu Tong aber steht sie doch im Shorttrack-Viertelfinale. Medaillenchancen haben die deutschen Biathleten, die nach dem Rennen in der Mixed-Staffel mit Ihrem Darling des Tages, Arnd Peiffer, einen Platz auf dem Siegerpodest verpassten und Vierter wurden. Laura Dahlmeier, Franziska Preuß, Franziska Hildebrand und Denise Herrmann starten in der Staffel. Sie wollen den letzten Platz von Sotschi, als wirklich nichts zusammenpasste, wiedergutmachen.

Wie sieht der Medaillenspiegel aus?

Sogar Deutschland ist im Norwegerfieber. Dass die Deutschen weiterhin Zweiter im Medaillenspiegel sind, zeigt auch das Zweite. Bei ihrer Moderation im ZDF trug Katrin Müller-Hohenstein eine Jacke mit Norwegermuster. Die sah aber ganz gut aus, genau wie das deutsche Team im Medaillenspiegel:



Olympische Winterspiele : Medaillenspiegel

Und sonst so?

Am Samstag entscheidet das IOC, ob die russischen Sportler bei der Abschlussfeier doch noch unter ihrer Flagge einlaufen dürfen. Derweil wehren sich die Russen gegen den Dopingvorfall von Alexander Kruschelnizki. Medien in Russland behaupten nämlich, dass ihrem Bronze-Curler das verbotene Mittel ins Essen gemischt worden sei. Dazu wurden sogar mehrere Selbstversuche durchgeführt, die seine Unschuld beweisen sollen. Inzwischen ermittelt sogar die russische Polizei.



Ermitteln musste auch der Videobeweis bei den Eishockeyherren. Danach stand fest: Deutschland gewinnt mit 4:3 nach Verlängerung gegen Weltmeister Schweden und zieht ins Halbfinale ein. Im Deutschen Haus sind jetzt alle aus dem Häuschen, oder besser gesagt, aus den Birken. Denn der Torwart der DEB-Auswahl war ein starker Rückhalt und verhalf seinem Team, genau wie Golden-Goal-Torschütze Patrick Reimer, zu diesem Endergebnis. Die letzte olympische Medaille gewann Deutschland im Eishockey übrigens 1976. Damals holten die Jungs Bronze. Eine kleine Olympiageschichte haben sie bislang in Pyeongchang auf jeden Fall auch schon geschrieben.