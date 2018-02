Einen der größten Erfolge meiner sportlichen Karriere konnte ich an Neujahr 2002 in Antholz erringen. Beim Touristenbiathlon wurde ich in meiner Altersklasse Dritter. Von fünf Teilnehmern. Ich war 17, als Preis bekam ich eine Flasche Obstler. Sehr, sehr schlechten Obstler. Die Flasche steht hier immer noch rum.

Mit dem Wintersport ist es ja so: Die meisten der Sportarten macht eigentlich keiner. Okay, man fährt im Winter ein paar Pisten runter, aber kennen Sie Hobby-Bobfahrer oder Vereins-Shorttrackerinnen? Eben. Deshalb bin ich dankbar, dass ich nach meiner Antholzer Teilnehmerurkunde als wahrscheinlich einer von nur einigen Tausend Menschen aus eigener Erfahrung weiß, wie brutal Biathlon ist. Wie unglaublich es eigentlich ist, dass Laura Dahlmeier und Martin Fourcade, nachdem sie schon zehn Kilometer über Schneehügel gesprintet sind, überhaupt noch was treffen. Und nicht einfach in Ohnmacht fallen, wenn sie am Schießstand ankommen.

Außerdem ist Biathlon für das Publikum gleichzeitig angenehm berechenbar und angenehm überraschend. Auf den Laufrunden passiert nicht viel, man kann wunderbar an den Sportlern vorbei in die tiefen Winterwälder links und rechts der Strecke schauen. Dann beim Schießen das Gegenteil, Gewehrgeknatter und Dutzende Scheiben, die man gleichzeitig im Blick haben muss. Und danach in völlig neuer Reihenfolge wieder ab in die Wälder, wo sie sich die Lunge rauslaufen – und wir Luft holen können.

Lenz Jacobsen, Redakteur im Politikressort

Ich gebe es gleich vorweg zu: Ich war noch niemals im Winterurlaub, kann weder Snowboarden noch Skifahren und nur leidlich Schlittschuhlaufen. Und trotzdem stehe ich regelmäßig am Samstag- und Sonntagmorgen auf, um mir die, wie das unwissende Kollegium gerne behauptet, langweiligste aller Wintersportarten anzugucken: Ski Alpin. Menschen, die einen Hang hinab fahren zusehen sei eben nicht wie ein gut gemachter Tatort, sagen die dann gerne, und überhaupt kapiert man den Sport nicht, wenn man außerhalb des bayerischen Sprachraums aufgewachsen ist. Wenn Reporter darüber sinnieren, wie sich die Fahrerinnen und Fahrer im Slalom um die Stangen "schlängelen" und der Kommentator und die Expertin im alpinen Dialekt erläutern, dass "die Lara oafach mehr Druck auf’n Innenschia" geben soll oder dass es "den Dominik in der Traverse aussighaun hoat", und am Ende gewinnt einer nach einer Minute mit einem Vorsprung von Millisekunden und reißt im Ziel die Latten in die Luft und das war dann ein spannendes Rennen und dann ist das halt so.

Ich stell mir trotzdem den Wecker. Orte wie Beaver Creek, Gröden und Kranjska Gora hab ich auf meiner bucket list. Wenn der Berliner Frost an der Fensterscheibe klebt, streife ich mir statt dem Skianzug den Bademantel über. Dann bin ich ganz bei den Menschen, die mit 120 Sachen in einem etwas besseren Badeanzug eine vereiste Piste runterkacheln. Mein Après-Ski heißt zweiter Kaffee. Ich leide mit der Lara und der Tina und der Tessa und dem Aksel und dem Marcel und dem Beat. Freue mich über behandschuhte TV-Experten mit Wollmützen und den Gesichtsausdruck von Athleten und Athletinnen im Ziel, denen der Sieg doch noch weggenommen wird: Wegen 0,2 Sekunden – bist du deppert!



Eike Kühl, Redakteur im Digitalressort

Auf den ersten Blick gibt es wohl kaum ein faderes Olympia-Event als das 50-Kilometer-Langlaufrennen im klassischen Stil. Und genau das macht es so aufregend. Mehr als zwei Stunden sind die Sportler unterwegs, meist in irgendwelchen verschneiten Tannenwäldchen, in denen man sogar Mitleid mit den Kameraleuten hat, die dort im Nirgendwo ausharren müssen. Vom Läuferkinn hängt meist schon nach wenigen Kilometern ein Flatsch gefrorenen Speichels, die Kraft reicht nicht mal mehr zum Indenwaldspucken. Ansonsten aber ist diese Disziplin reine Entschleunigung. Vor allem weil die Läufer, ja Läufer, Läuferinnen dürfen nur über 30 Kilometer ran, im klassischen Stil durch den Schnee hecheln. Also beide Ski parallel in einer vorher präparierten Loipe und dass, obwohl sie im modernen Skatingstil deutlich schneller unterwegs sind. Absichtlich langsamer machen, auf Eitelkeit pfeifen und versinken in der eigenen Welt – vielleicht sollten wir alle mehr wie die 50-Kilometer-Langläufer sein.

Christian Spiller, Ressortleiter im Sport

Fliegen ist eine feine Sache. Mit dem Fliegen verbinde ich ein Freiheitsgefühl oder meinen vergangenen Urlaubsstart. Solche Dinge eben. Daher ist meine Disziplin das Skispringen. Kurz abheben, das sollte für alle eine gut eingeübte Alltagspraxis sein. Zwar bin ich insgeheim froh, dass ich mich nur vor dem Fernseher verschanzt habe und nicht selbst von einer Schanze runter muss. Anderen Kollegen erging es da schon deutlich schlechter. Doch Mitfiebern ist auch gut. Am Ende freue ich mich dann, wenn einer der dünnen Streicholzmännchen überlebt hat und als Gewinner in die Kamera lächelt. Ein paar 100 Meter durch die Luft zu fliegen und dabei Konkurrenz hinter sich zu lassen, das muss sich einfach wunderbar anfühlen.



Annika Langrock, Hospitantin im Sportressort

Eigentlich ist es mir egal, was in den kommenden Tagen läuft. Ich gucke, weil ich höre. Zum Beispiel Eisschnelllauf. Wenn die scharf geschliffenen Kufen mehrere Male auf der Gegengerade lang gezogen auftitschen, dann ist meine olympische Klangwelt in Ordnung. Es klingt so gut wie ein Intermezzo bei Brahms. Wenn die Läuferinnen und Läufer in die Kurve gehen und ein Kufen-Stakkato erklingt, als wenn eine Henne auf einem gefrorenen See um ihr Leben schlingert, nur um abgelöst zu werden vom erneuten langen Gleiten: Herrlich!

Oder haben Sie mal beim Bobfahren hingehört? Wenn die Kleiderschränke, die sich in diesem rustikal-schönen Sport Anschieber nennen, ihre Fahrerinnen und Fahrer vor dem Start anbrüllen und ihm einen liebevoll gemeinten Hieb auf den Hinterkopf mitgeben, als müsste er einen verschluckten LKW wieder auswürgen, gefolgt vom Donnern, das ein Bob erzeugt, wenn er in Wallung, sprich, über einhundert Sachen gerät, ja: Da sind meine olympischen Ringe ganz beisammen.

Noch fieser und deshalb schöner ist das Soundbett beim Skispringen. Es zischt, wenn die Springerinnen in die Anfahrtshocke gehen, für die Springer ist es kurz vor dem Schanzentisch das Signal zum Ausderhockegehen. Dann die kreischenden "Ziehhhhhhhs" deutscher Schanzenultras aus dem Innenraum. Der Höhepunkt aber ist das dumpfe Knallen der Skilatten, wenn die Springer landen. Flatsch. Wer schon live gehört hat, wie 55-Kilo-Männlein auf eine steile Rampe aufklatschen, der kann nie wieder unbesorgt Skispringen gucken.

Meine Lieblingsdiziplin aber ist das Curling. Selten bin ich so entspannt wie beim Schach auf Eis, wie es die Reporter gerne nennen. Ich hab da ein anders, gemächlicheres Bild vor Augen: zum einen, weil ich Menschen gerne beim Wischen zuhöre, was einen Ordnungsfetisch in mir befriedigt. Außerdem mag ich es, wie der Skip (der Kapitän) seinen Stein sanft strichelnd in die Rotation entlässt, dann aber seinen Wischer mit dem Besen anbrüllt, als müsste der Stein vor einem gefräßigen Tier wegrotieren. Vielleicht mache ich von den Spielen eine Spotify-Playlist. Über Follower freue ich mich.

Fabian Scheler, Redakteur im Sportressort