In etwas mehr als 24 Stunden beginnen die Olympischen Winterspiele 2018. Vor einer Ad-hoc-Kommission des Internationalen Sportgerichtshof (CAS) wollen nun weitere 13 Sportler und zwei Betreuer aus Russland ihr Startrecht einklagen. Das geht aus einer Mitteilung des CAS hervor.

Unter den Klägern befinden sich einige Größen des russischen Wintersports, so zum Beispiel der sechsmalige Weltmeister im Eisschnelllauf Pawel Kulischnikow und sein Teamkollege Denis Juskow.

Nach weiteren Informationen des CAS hatten zuvor 42 russische Sportler Klage gegen ihren lebenslangen Ausschluss von den Olympischen Spielen erhoben. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) sah es als erwiesen an, dass die betroffenen Sportlerinnen und Sportler bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi gedopt und damit von einem staatlichen Betrugssystem profitiert hatten. Der CAS hatte diese Sperre in 39 Fällen aufgehoben – was allerdings nicht bedeutete, dass die Athleten eine Starterlaubnis bei den diesjährigen Spielen erhielten. Das IOC verweigerte einigen der Athleten weiterhin eine Einladung zu den Spielen in Südkorea.

Eine Entscheidung über eine Starterlaubnis soll das CAS bis spätestens Freitagmorgen (Ortszeit) fällen. Bei einer Anhörung vor der Ad-hoc-Kommission des CAS waren am Donnerstag mehrere russische Athleten persönlich vor Gericht erschienen.



Für die diesjährigen Winterspiele hat das IOC verstärkte Dopingkontrollen veranlasst, die erstmals von einer unabhängigen Testbehörde koordiniert werden. 169 russische Sportler werden unter neutraler Fahne starten, ohne eigene Hymne und ohne die Teamkleidung ihres Landes.