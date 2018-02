Die Deutsche Jacqueline Lölling hat bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang die Silbermedaille im Skeleton-Einer der Damen gewonnen. Gold ging an die Britin Lizzy Yarnold, die für die Strecke 0,45 Sekunden weniger brauchte und schon bei den Olympischen Spielen in Sotschi 2014 Gold geholt hatte. Bronze gewann deren Teamkollegin Laura Deas. Die Deutschen Tina Hermann und Anna Fernstädt holten den fünften und sechsten Platz.



Lölling hatte in den ersten drei Läufen in der schwierigen Eisrinne immer wieder Fahrfehler gezeigt. Dennoch war sie als Führende in die letzten beiden Durchgänge gestartet. Die Abstände zur Zweitplatzierten waren allerdings knapp. Doch durch einen Fehler in der Kurve neun, in der schon Rodler Felix Loch durch einen Patzer seine sicher geglaubte Goldmedaille vergeben hatte, verlor sie im dritten Lauf Zeit und rutschte auf den Platz drei zurück. Im letzten Durchgang gelang ihr dann eine souveräne Fahrt, die sie auf den zweiten Platz führte.



"Ich war schon völlig zufrieden, als ich Bronze hatte", sagte Lölling nach dem Wettbewerb. "Ich bin überglücklich." Die 23-jährige Lölling ist die amtierende Welt- und Europameisterin im Skeleton. Sie war deshalb als Favoritin zu ihren ersten Olympischen Spielen angereist. Lölling ist die dritte deutsche Skeleton-Pilotin nach Kerstin Szymkowiak und Anja Huber, die 2010 Silber und Bronze in Vancouver holten, die eine olympische Medaille gewinnen konnte.



Der deutsche Skispringer Andreas Wellinger holte nach Gold von der Normalschanze die Silbermedaille von der Großschanze. Der 22-jährige Bayer musste sich nur dem Polen Kamil Stoch geschlagen geben. Im ersten Durchgang landete Wellinger nach 135,5 Metern und belegte damit den dritten Platz hinter Stoch und dem Österreicher Michael Hayböck. Im zweiten Durchgang gelang Wellinger bei günstigem Wind mit 142 Meter vorher die höchste Weite des Tages, er scheiterte aber hauchdünn an Stochs besseren Haltungsnoten. Am Ende lag er 3,4 Punkte hinter dem Polen.