Endlich war was los. Südkorea hüpfte vor Freude auf und ab, kreischte und schrie, schwenkte Fähnchen, klatschte und filmte wie immer alles mit dem Smartphone, was das Klatschen wiederum schwierig machte, aber das war an diesem Tag egal. Seit Freitag hat das Land einen neuen Volkshelden. Sungbin Yun, 23 Jahre alt, seine Profession: kopfüber einen Eiskanal hinuntersausen.

5.200 Fans standen an der neuen Eisbahn, um das Skeletonrennen der Männer zu sehen. Während man beim Rodeln an gleicher Stelle gemütlich umherlaufen konnte, wurde man nun in Massen umhergeschoben und musste froh sein, überhaupt einen Blick auf die Bahn zu erhaschen. Südkorea ist im Yun-Fieber. Das Fernsehen sendet seine Läufe schon längst in Dauerschleife, begleitet vom Original-Kommentar, der so euphorisch daherkommt, dass er Frank Buschmann wie einen Tagesschau-Sprecher klingen lässt.

Nachdem Sungbin Yun nach seinem letzten Lauf in die Schaumstoffmatte geschlittert war, die die Fahrer bremst, fiel er seinem Trainer in die Arme. Es war ein historischer Moment. Gold gewann Südkorea bei Winterspielen bisher nur im Shorttrack, Eisschnelllauf und Eiskunstlaufen. Das war nun der erste Erfolg mit Kufen nicht nur an den Füßen, sondern unterm Bauch. 축하 !

Auf den ersten Blick sind alle Skeletonfahrer Verrückte. Auf den zweiten übrigens auch. Das Kinn nur wenige Zentimeter über dem Eis, bis zu 145 Stundenkilometer schnell und die Knautschzone ist das eigene Gesicht. Wer macht denn so was? Die Glücksritter des Wintersports mit ihren martialisch bemalten Helmen und Schlitten wirken wie die cooleren Rodler. Etwa Akwasi Frimpong aus Ghana, der als illegaler Einwanderer nach Holland kam und sich seinen Sport finanzierte, indem er von Haus zu Haus tingelte und Staubsauger verkaufte. Oder sein Kumpel Anthony Watson aus Jamaika, ein Sänger und Musiker, der für die Spiele eine Rolle im Broadway-Musical Der König der Löwen ablehnte.

Etwas bodenständiger kommt Sungbin Yun daher. Typ Eisschrank. Als würde jedes Lächeln mit einer Zehntelsekunde Zeitstrafe sanktioniert werden. Ob er Druck verspürt habe auf seiner Heimbahn? "Nein, ich glaube nicht, dass ich viel Druck verspürt habe." Was hat er gedacht, als die Zuschauerinnen und Zuschauer an der Strecke im Sprechchor seinen Namen riefen? "Die Zuschauer haben natürlich geholfen." Vielen Dank.

Auf Empfehlung des Sportlehrers

Aber fahren kann er, wie auf Schienen. Sein Sieg ist kein Zufall. Yun löste in diesem Jahr die Skeletonlegende Martins Dukurs aus Lettland als schnellsten Fahrer der Welt ab. Er gewann in dieser Saison drei Weltcups hintereinander und wurde Weltmeister. Selbst die Konkurrenz schwärmt. "Er hat eine exzellente Technik, einen brillanten Start und die nötige Ruhe im Rennen. Er hat keine Schwächen, er ist der perfekte Athlet für diesen Sport", sagt Nikita Tregubow, der Bronze gewann. "Er ist ein unglaublicher Sportler, er hat es krass gerockt", sagt Dom Parsons, Silber.

Der Sieg des Koreaners wird den emotional doch bislang eher unterkühlten Spielen guttun. Das alte Partymotto, dass glückliche Gastgeber auch immer glückliche Gäste bedeuten, gilt auch für Olympia. Der Erfolg von Yun zeigt aber auch, dass Erfolge im Wintersport eben doch exportiert und importiert werden können.

Noch vor fünf Jahren war Sungbin Yun ein normaler Schüler, hatte keine Ahnung, was Skeleton ist. Seinem Sportlehrer aber fiel seine Kraft auf und er empfahl seinen Schüler dem Bob- und Rodelverband von Seoul. Der war auf der Suche nach Talenten, die Sache war dringend.

In dem Land wusste man nämlich, dass bald die Olympischen Spiele anstehen. Dass es bald eine nagelneue Eisbahn geben würde. Und dass es keine schlechte Idee wäre, zu versuchen, ein paar heimische Sportler zu finden, die Lust hätten, diese Eisbahn hinunterzufahren – und Olympiamedaillen zu gewinnen. Deshalb gingen die Koreaner auf Einkaufstour, suchten die besten Trainer, die sie bekommen konnten. Für Rodeln, Bob und Skeleton verpflichteten sie acht Coaches aus fünf Ländern, darunter als Bobtrainer Steffen Sartor und André Lange aus Deutschland.

Bei den Rodlern hat es nicht geklappt, zu groß ist der Vorsprung der Europäer, eigentlich der Deutschen. Die Bobs waren noch nicht dran. Beim Skeleton aber haben sie es hinbekommen. Die beiden koreanischen Starter wurden Erster und Sechster. Sungbin Yun gewann am Ende mit 1,63 Sekunden vor dem Zweiten. Das ist der größte Vorsprung, der je auf einer olympischen Eisbahn herausgefahren wurde. Er fuhr in einer anderen Welt.

Am Freitag feiert Korea übrigens das Neujahrsfest. Seollal wird der Tag genannt. Er ist der wichtigste Feiertag in Südkorea. Die Familie kleidet sich festlich, besucht die Verwandtschaft, ehrt die Ahnen, zollt Eltern und Großeltern Respekt. Später wird gut gegessen und gespielt. Die Jungs lassen Drachen steigen, die Mädchen springen auf eine Wippe. So will es die Tradition. Gut möglich, dass 2018, im Jahr des Hundes, eine neue Tradition hinzugekommen ist: ein Skeletonrennen sehen.