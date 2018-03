Dieses Spiel wird nie enden. Vor gut zwei Wochen twitterte der in Social-Media-Fragen neuerdings gut beratene DFB ein Bild, das darauf verwies, dass es noch 17 Tage bis zum Spiel gegen Brasilien seien. Auf dem Bild war aber keine gewöhnliche 17 zu sehen, sondern ein Foto der Anzeigetafel des letzten WM-Halbfinales. Jenes 1:7, das niemand vergessen wird, der es gesehen hat, vor allem kein Brasilianer. Den brasilianischen Medien war die deutsche Neckerei eine Meldung wert. Einige Twitterer antworteten mit einer kurzen Statistik der gewonnenen WM-Pokale (Brasilien 5, Deutschland 4), andere mit einem Verweis auf die verlorenen Weltkriege (Brasilien 0, Deutschland 2). Es tut halt immer noch weh.

Das Land des Fußballs, o país do futebol, hat das Trauma von 2014 längst nicht aufgearbeitet. Die vielen Tore, die vielen Tränen. Doch gegen wen ginge das besser als gegen den Verursacher, gegen die Deutschen, die Weltmeister, gegen Müller, Kroos und Khedira, bei deren bloßen Erwähnung Fußballbrasilien zusammenzuckt? Konfrontationstherapie nennen das die Psychotherapeuten. Ein Ungetüm von Wort, die Brasilianer sind da ein wenig poetischer. "Es wird Zeit, dass wir uns den Gespenstern stellen", sagt Tite, ihr Trainer.



Wie sein Team mit den Gespenstern im DFB-Trikot klarkommt, wird der Abend im Berliner Olympiastadion zeigen. Generell kann man sagen: Es läuft wieder. Mit der Mannschaft von vor vier Jahren hat die Seleção nicht mehr viel gemein. Vor allem spielt sie wieder erfolgreichen Fußball. Brasilien war das erste Land überhaupt, das sich für die WM 2018 qualifizieren konnte. Bei den Buchmachern ist Brasilien knapp hinter Deutschland der größte Favorit auf den WM-Titel, nur vier Jahre nach dem Debakel.

Nach einer besser besetzten Offensive muss man lange suchen

Das liegt vor allem an Adenor Leonardo Bachi, genannt Tite, was man ausspricht wie Titsch. Tite übernahm im Juni 2016 die brasilianische Nationalelf, folgte auf den glücklosen Grantler Carlos Dunga, der nach der Heim-WM den noch glückloseren Großvater Luiz Felipe Scolari beerbte. Tite kennt in Europa kaum jemand, weil er nie in Europa gearbeitet hat.



Der Mann stammt aus dem südlichen, stark europäisch geprägten, eher konservativen Brasilien. Wie seine beiden Vorgänger übrigens auch. Und wie Dunga und Scolari gilt Tite eher als Pragmatiker denn als Hasardeur. Im Gegensatz zu ihnen aber erlaubt er den Brasilianern, auch ein wenig brasilianisch zu spielen. Das nämlich sind stets die großen Fragen im Fußballland: An welchem Punkt kippt die gottgegebene Spielfreude in Brotlosigkeit? Wie sehr muss das in Brasilien immer noch im Überfluss vorhandene Talent in starre Formationen gepresst werden? 1982 etwa spielte Brasilien mit Sócrates, Zico, Falção, Cerezo und Éder zwar den wundervollsten Fußball, musste aber nach der Zwischenrunde nach Hause fahren. 1994 konnte ein echter Brasilianer kaum hingucken, so nüchtern ging es auf dem Platz zu, am Ende aber wurden sie Weltmeister, mit Dunga als Kapitän übrigens.

Tite scheint die Mischung gefunden zu haben. Nach einer besser besetzten Offensive muss man in der Welt lange suchen: Der 20-jährige Gabriel Jesus von Manchester City gilt als einer der talentiertesten Stürmer weit und breit. Philippe Coutinho wechselte kürzlich erst für 120 Millionen von Liverpool nach Barcelona, ist damit der zweitteuerste Spieler der Welt. Über den teuersten wird noch zu sprechen sein.