Borussia Mönchengladbach – Werder Bremen 2:2 (2:0)

Werder Bremen hat nach einem Rückstand von zwei Toren einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf der Bundesliga erkämpft. In der ersten Halbzeit gingen die Gastgeber aus Gladbach durch Denis Zakaria (5. Minute) und ein Eigentor von Niklas Moisander (33.) in Führung. In einer temporeichen zweiten Hälfte kam Werder jedoch durch Thomas Delaney (59.) und Aron Johannsson (78.) zurück ins Spiel.

Durch das Remis vergrößerte Bremen den Abstand auf den Relegationsplatz zunächst auf drei Punkte. Im Kampf um die internationalen Turniere war das Unentschieden für die Borussen von Trainer Dieter Hecking zu wenig.



"Ein Spiel wie dieses ist sehr wichtig für unser Selbstvertrauen", sagte der Bremer Mittelfeldspieler Thomas Delaney. Weniger zufrieden zeigte sich Mannschaftskollege und Ex-Gladbacher Max Kruse. "Mich ärgert es, dass wir so ein Spiel nur unentschieden spielen", sagte er. In der Anfangsphase sei sein Team wie "im Tiefschlaf" gewesen.

