1. FSV Mainz 05 – FC Schalke 04 0:1 (0:0)

Im ersten Spiel des 26. Spieltags hat der FC Schalke 04 in der Mainzer Opel-Arena den 1. FSV Mainz 05 besiegt. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gelang den Gästen aus Gelsenkirchen in der 56. Minute der erste und einzige Erfolg: Daniel Caligiuri erzielte vor 30.655 Zuschauern das 1:0 für Schalke. Schon aus dem Hinspiel gegen Mainz war der FC Schalke mit einem 2:0 als klarer Sieger hervorgegangen. Mit nun 46 Punkten können die Knappen den zweiten Tabellenplatz gegen die Dritt- und Viertplatzierten Dortmund und Frankfurt vorerst verteidigen.



Ungemütlicher wird es für die Mainzer: Der 1. FSV Mainz liegt im Abstiegskampf weiter auf dem Relegationsplatz. Der Jubel zum Jubiläum – es war das 400. Bundesliga-Spiel der 05er – dürfte in Mainz an diesem Freitagabend also eher spärlich ausfallen. Vor Beginn der Partie hatten Schalke-Fans im Stadion Pyrotechnik gezündet, nach Angaben der Polizei wurden dabei mehrere Personen verletzt.



Alle Informationen zu den Spielen des 26. Spieltags finden Sie in unserem Liveticker.