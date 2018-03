SC Freiburg – VfB Stuttgart 1:2 (0:1)

Der Verbleib in der Fußball-Bundesliga ist dem VfB Stuttgart nun fast sicher – und das auch dank Mario Gomez. Im Derby gegen den SC Freiburg sorgte der 32-Jährige für den verdienten 2:1 (1:0)-Erfolg und das siebte VfB-Spiel in Folge ohne Niederlage. Gomez schoss beide Tore für die Stuttgarter: Das erste schon in der 4. und das Entscheidungstor schließlich in der 75. Minute. Für Freiburg traf Nils Petersen (53.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich, der aber nicht lange anhielt.



Damit bleibt der VfB unter Trainer Tayfun Korkut weiter ungeschlagen. Hatte dem Aufsteiger beim Amtsantritt des Deutsch-Türken noch der Abstieg gedroht, könnte es nun sogar für die Europacup-Teilnahme reichen. Die Freiburger stehen dagegen unsicher auf Tabellenplatz 14. Der Abstand von fünf Punkten auf den Relegationsrang könnte sich am Samstag noch verkleinern.