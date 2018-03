Paris Saint-Germain – Real Madrid 1:2 (0:0)

Real Madrid hat 2:1 gegen Paris Saint-Germain (PSG) im Achtelfinale der Champions League gewonnen. Real-Madrid-Spieler Cristiano Ronaldo erzielte in der 52. Minute mit einem Kopfball das erste Tor, in der 71. Minute kam es durch einen Treffer von Edinson Cavani (71. Minute) zum Ausgleich. In der 80. Minute sorgte Casemiro für den Endstand.



Real Madrid setzte sich damit nach dem 3:1 im Hinspiel insgesamt durch und rückt ins Viertelfinale auf. Paris Saint-Germain scheiterte wie im Vorjahr im Achtelfinale. Seine internationalen Ambitionen kann der Verein frühestens in der kommenden Saison erfüllen. Ursprünglich hätte der brasilianische Superstar Neymar antreten sollen, er fiel wegen einer Verletzung aber aus.



Ronaldo gilt als wichtigster Spieler Real Madrids. In dieser Saison traf er in allen acht Spielen mindestens einmal, womöglich kann er Real Madrid zum dritten Champions-League-Sieg in Folge führen.