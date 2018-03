Die beiden Tore sagten vieles aus über dieses Spiel. Erst waren die Spanier dran. Wieder einmal entwischten drei von ihnen gleich vier Deutschen auf engem Raum, André Iniesta nahm den Ball in Empfang und passte ihn steil zu Rodrigo Moreno, der aus dem Lauf abzog. Sehr eleganter Spielzug, und das in einem Unterzahlangriff. 0:1.

Dann die Deutschen. Der Ball kam zu Thomas Müller, zentrale Position, noch ein gutes Stück vom Ziel entfernt. Da es der deutschen Elf zunächst selten gelang, in den Strafraum einzudringen, schritt Müller eben aus der Distanz zur Tat und jagte den Ball effethaft ins Netz. Das war zwar keine Schusstechnik aus dem Lehrbuch, aber es saß, keine Chance für den Tormann. 1:1.

Geschick und Präzision hier, Drang und Wucht dort – in einem großartigen Duell der beiden Weltmeister von 2010 und 2014 zeigten Deutschland und Spanien ihre Stärken, ihre typischen Stärken. Dieses Spiel macht Lust auf die WM in Russland in diesem Sommer.

Die spanische Mannschaft, in den letzten zwei Turnieren recht früh ausgeschieden, beeindruckte alle. Sie erwies sich als ein Kunstwerk aus elf harmonierenden Einheiten, aus ausschließlich exzellenten Technikern, die sich aus schwierigsten Lagen spielend befreiten. Wer sonst meist deutschen Fußball schaut, kam ins Staunen. Das Düsseldorfer Publikum riss die Augen auf und das ist nun kein Fortuna-Witz, denn die Spanier zeigten einen auch viel höheren spielerischen Standard als alle Bundesligisten.

Ein Abend voller Details für Genießer

Noch auf dem Heimweg schwärmte ein Vater im Deutschland-Trikot seinen Söhnen von den Spaniern vor, wie diese eins mit dem Ball wurden. Etwa David Silva, der sich mit dem Spielgerät in beide Richtungen drehen kann, ohne die Kontrolle über ihn zu verlieren. Oder Isco mit dem seehundhaften Ballgefühl.

Selbst der Abwehrspieler Sergio Ramos spielte, wenn es sein musste, mehrfach seinen Gegenspieler aus, einmal machte er Müller am Torraum nass. In einer Szene kurz vor Schluss leitete der rechte Verteidiger Daniel Carvagal, obwohl rückwärtslaufend und vom deutlich größeren Mario Gomez gerempelt, den Ball perfekt zum Mitspieler weiter. Der Abend war voller solcher Details für Genießer.

Der Abend in der auf beinahe 20 Grad beheizten Düsseldorfer Arena war auch noch mal eine Gelegenheit, Andrés Iniesta zu bewundern. Für manchen Fan ist das wie die Rolling Stones noch mal zu sehen. In ein paar Monaten wird der dann 34-Jährige bestimmt aus der Nationalelf zurücktreten. Er sieht aus wie ein Buchhalter, doch was kann dieser kleine Mann mit dem blassen Gesicht und dem schütteren Haar Fußball spielen! Er schwebte wieder durch die deutschen Reihen und deckte seine Mitspieler mit Pässen zu.