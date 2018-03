Da fehlen doch drei. Nacheinander huschen die Spieler aus dem riesigen Eisbärenkopf. Wie jedes Mal, wenn einer von ihnen aufs Eis läuft, schießt kurz eine Flamme in die Höhe. Doch die 7, 18 und 92 der Eisbären Berlin sind nicht zu sehen. Sie werden doch nicht? Dann doch noch eine Flamme und da sind sie: Frank Hördler, Jonas Müller und Marcel Noebels. Die Zuschauer in der Arena klatschen und grölen und wedeln mit silbernen Folien über ihren Köpfen. Silbern wie das olympische Edelmetall, das #frankynoebimuelli mit dem deutschen Eishockeyteam in Pyeongchang gewonnen haben.

Eigentlich spielen an diesem Abend die Eisbären Berlin gegen den deutschen Meister Red Bull München, doch darum geht es gerade nicht. "Silber auf der Brust, Gold in unseren Herzen", steht auf einem Banner von Fans. Auch der Hallensprecher erklärt Silber zum "neuen Gold". Die drei Nationalspieler, die erst am Montag wieder in Berlin gelandet sind, erhalten einen putzigen Plüschbären. Es folgen ein Film, der die schönsten Olympiamomente der deutschen Mannschaft auf die Videoleinwand wirft, ein paar Reden und Gegenspieler, die anerkennend mit ihren Schlägern aufs Eis klopfen.

Noch nicht einmal eine Woche ist das Wunder von Gangneung her, der zweite Platz bei den Olympischen Spielen, die Sensation. Nun ist wieder Alltag. Aber wie sieht der aus? Eishockey kämpft seit Jahren mit dem Handball, Basketball und Volleyball darum, die Nummer zwei der Mannschaftssportarten zu sein, hinter dem wohl für immer enteilten Fußball. Wie sehr beflügelt die Silbermedaille? Gibt es nun so etwas wie einen Aufschwung im deutschen Eishockey? Wollen die Menschen ab sofort mehr Pucks sehen?



Leckeres Schokocroissant

In Berlin ist die Halle zwar ausverkauft, 14.200 Zuschauer. Von überbordender Euphorie ist aber eher wenig zu spüren. "Ich bin nur hier, weil die Karten ein Weihnachtsgeschenk waren. Noch einmal werde ich sicher nicht kommen", sagt eine Frau, die zum allerersten Mal ein Eishockeyspiel besucht. "Ein Kunde hat uns eingeladen. Wir sitzen im Premiumbereich", erklärt ein Berliner Geschäftsmann im Anzug, dessen Aussage von seiner Frau, die eine Felljacke trägt, mit einem Kopfnicken bestätigt wird.

Ein anderer Zuschauer auf dem Oberrang wiederum fiebert fleißig mit, die Klatschpappe in seinen Händen. Sein Nebenmann ist weniger enthusiastisch, vertilgt genüsslich sein mitgebrachtes Schokocroissant, während er eine spektakuläre Torchance der Berliner, bei der ein einstimmiges "Ahh" durch die Halle schwappt, emotionslos betrachtet. Andere schauen gar nicht aufs Spiel, sondern tippen auf ihrem Handy herum.

Sogar die Alteingesessenen glauben nicht so recht, dass die DEL den Olympiaschwung mitnehmen kann. "Es wäre zwar schön, wenn sich bald mehr Menschen für unseren Sport interessieren würden, aber es gibt halt Fußball und das verfolgen einfach viel mehr Leute", sagt ein Fan in Schal und Trikot, der an seinem Bier nippt.