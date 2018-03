RB Leipzig – FC Zenit Sankt Petersburg 2:1 (0:0)

RB Leipzig hat in der Europaleague mit 2:1 (0:0) gegen den FC Zenit Sankt Petersburg gewonnen. Bruma (56.) und Timo Werner (77.) trafen für die Leipziger. Doch ein spätes Freistoßtor des Petersburger Domenico Criscito (86.) schmälert die Chancen für die Leipziger, in der Europa League weiterzukommen. Beim Rückspiel in Sankt Petersburg braucht Leipzig nun mindestens ein Unentschieden. Zenit hat allerdings mit vier Siegen in vier Spielen die beste Heimbilanz aller Teams in der Europa League.



Nach einem starken Beginn zog sich Zenit in die Abwehr zurück. Entsprechend kompliziert war es für die Leipziger wiederum, Räume für das schnelle Passspiel zu finden. Leipziger wie Bruma, Naby Keita oder Timo Werner waren zwar oft am Ball, schafften es aber nicht, durch die Abwehr von Zenit zu dribbeln. Timo Werner investierte viel Laufarbeit und hatte zwei gute Möglichkeiten, volley aus der Distanz (10.) und im Fallen (44.) innerhalb des Strafraums. Dem Führungstreffer ganz nah kam Emil Forsberg (36.), dessen Freistoß an den Innenpfosten krachte. Trotz fast 70 Prozent Ballbesitz endete die erste Halbzeit für Leipzig ohne zählbaren Vorsprung.



Am Anfang der zweiten Hälfte schoss Forsberg aus spitzem Winkel aufs Tor (47.). Auch Werner (54.) versuchte aus ähnlicher Position, traf aber nur das Außennetz. Dann legte der Nationalspieler per Hackenvorlage für Bruma auf und der Portugiese traf zur ersehnten Führung.

Zenit lockerte die strikte Defensivhaltung. Nun boten sich für Leipzig auch Räume. Werner (59.) hätte sogar früher das zweite Tor nachlegen müssen, scheiterte aber frei vor Zenits Torwart Lunew. Nach Zuspiel von Keita machte er es besser und vollendete aus ähnlicher Position wie zuvor Bruma. Doch der bittere Schlusspunkt folgte mit Domenico Criscitos Freistoß und dem daraus folgenden Gegentreffer für Leipzig.

Borussia Dortmund – FC Red Bull Salzburg 1:2 (0:0)

Nach dem 1:2 (0:0) gegen den österreichischen Meister FC Redbull Salzburg droht Borussia Dortmund das Achtelfinal-Aus in der Europa League. Der Tabellendritte der Bundesliga muss seine Leistung beim Rückspiel in Salzburg deutlich steigern und mindestens zwei Tore schießen, um das Ausscheiden noch zu verhindern.

Valon Berisha (49./Foulelfmeter/56. Minute) erzielte beide Tore für die Gäste. Für die Dortmunder traf André Schürrle in der 62. Minute. "Was wir in Leipzig gut gemacht haben, hat in der ersten Halbzeit komplett gefehlt. In der zweiten Halbzeit haben wir zugelassen, dass der Gegner mutiger wurde. Dann haben wir verdient verloren", sagte BVB-Kapitän Marcel Schmelzer bei Sky.

Auch wenn der BVB anfangs viel Ballbesitz hatte, tat er sich schwer beim Spielaufbau. Schürrle hatte die erste Chance in der sechsten Minute. Er nahm einen Eckball von Marco Reus volley, der jedoch sauste über das Tor sauste. Plötzlich wurden die Gäste mutig. Dortmunds Roman Bürki musste gegen den frei stehenden Salzburger Hwang Hee-Chan klären, der Abpraller wurde nach Schuss von Munas Dabbur von Marcel Schmelzer (36.) kurz vor der Torlinie geklärt. Und dann setzte Hwang kurz vor der Halbzeit noch einen Distanzschuss an den Pfosten. Somit hatte Dortmund Glück, ohne Gegentor in die Kabine zu gehen.

Nach Beginn der zweiten Halbzeit zog der Dortmunder Ömer Toprak Hwang so lange an der Schulter, bis dieser im Strafraum fiel. Den Elfmeter verwandelte Valon Berisha sicher. Wenig später wurde die BVB-Defensive von den Gästen überrumpelt und Berisha traf ein zweites Mal. BVB-Coach Peter Stöger reagierte und brachte unter anderem Christian Pulisic für den enttäuschenden Mario Götze. Pulisic legte gleich auf Schürrle auf, der ein Gegentor schoss. Anschließend drängte Dortmund mutiger, aber letztlich erfolglos auf den Ausgleich.