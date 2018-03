FC Zenit St. Petersburg – RB Leipzig 1:1 (1:1)

RB Leipzig steht zum ersten mal im Viertelfinale der Europa League. Nach dem Heimsieg vergangenen Samstag reichte nun im Rückspiel gegen in St. Petersburg ein Unentschieden. In der 22. Minute gingen die Leipziger durch ein Tor von Jean-Kevin Augustin in Führung. Allerdings gelang dem russischen Team kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit durch ein Tor von Sebastian Driussi der Ausgleich (45.+1). RB-Stürmer Timo Werner scheiterte in der 82. Minute mit einem unplatziert geschossenen Foulstrafstoß.

RB lief dabei in Spitzenbesetzung auf und setzte auf Ballkontrolle und schnelle Angriffe. Der Plan von RB-Coach Ralph Hasenhüttl, möglichst früh ein Tor zu erzielen, ging auf. Augustin nutzte im Strafraum mit Ruhe und Übersicht die erste Chance der Partie. Angreifer Timo Werner hatte ihn mit einem feinen Pass in Szene gesetzt.

Zenit, das im Hinspiel vor allem gemauert hatte, agierte angriffslustiger als vor einer Woche. Allerdings musste Trainer Roberto Mancini nach acht Minuten den russischen Nationalstürmer Alexander Kokorin auswechseln, da dieser sich bei einem Zweikampf mit RB-Kapitän Willi Orban verletzte. Danach setzte St. Petersburgs Leandro Paredes einen wuchtigen Freistoß an Leipzigs Latte. Nach weiteren Chancen kamen die Gastgeber in der Schlussphase vom ersten Durchgang zum Ausgleich, Driussi konnte nach Flanke von links den Ball ins Tor drücken.



Zur zweiten Hälfte nahm Hasenhüttl RB-Kapitän Orban aus der Partie. Den gelbverwarnten Innenverteidiger ersetzte der 18 Jahre alte Ibrahima Konaté, der in der Folge mit dem 19-jährigen Dayot Upamecano Leipzigs Abwehrzentrum bildete. RB gelang es zunächst jedoch, Druck nach vorne zu entwickeln und so die Torgefahr von Zenit zu reduzieren. Der Bundesliga-Sechste schaffte es aber nicht, das erlösende zweite Auswärtstor zu erzielen.



Das Viertelfinale wird am Freitag bei der UEFA in Nyon ausgelost.