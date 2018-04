Die Bayern sind wieder mal im April Meister, am 28. Spieltag. Zum sechsten Mal in Serie gewinnen sie mit großem Vorsprung den Titel. Das ist natürlich Rekord, doch um in der Bundesliga konkurrenzlos Erster zu werden, muss man gar nichts Großartiges mehr leisten. Der Fall Bayern München zeigt: Es genügen die Basics des Fußballs.

Da ist man sofort bei Jupp Heynckes, der exemplarisch für den Meistertitel steht. Der bald 73-jährige Gentleman erhält für sein überraschendes und erfolgreiches Comeback viele Gratulationen. Zurecht. Zwar ist er in seinem nun aber wirklich letzten Trainerjahr auch nicht der große Stratege geworden, der er zuvor in Mönchengladbach, Schalke oder Frankfurt schon nicht war.

Heynckes hat Auge

Aber das war gar nicht nötig. Heynckes schöpft stattdessen aus seiner Erfahrung im Umgang mit Menschen und bringt eine Fähigkeit mit, die sehr simpel klingt. Er weiß, was wichtig ist im Fußball: Eine gute Teamhygiene und Spieler, die mit dem Ball umgehen können. Heynckes hat Auge. Er war selbst ein äußerst talentierter Stürmer, daher erkennt er die wesentlichen Dinge auf dem Fußballplatz.



James Rodriguez gehört ins Zentrum, weil er für den Flügel nicht schnell genug ist. Sebastian Rudy hat Technik, Übersicht, auch Tempo, aber nicht das Format eines Spielmachers auf diesem Niveau. Dem jungen Kingsley Coman hat Heynckes beigebracht, vor dem Abspiel sein Lauftempo um eine Nuance zu reduzieren. Zu Joshua Kimmich hat er gesagt, er möge den Ball beim Flanken etwas weiter vorne treffen.

Dieser Sinn für Details unterscheidet ihn weniger vom entlassenen Carlo Ancelotti, der sicher auch Meister geworden wäre. Vielmehr führen Heynckes und auch Ancelotti eine Mannschaft ganz anders als der Trainertyp, der in Deutschland zurzeit in Mode ist: die Tedescos und Nagelsmänner. Deren Neusprech von der Doppel-Neun und den fluiden Umschaltsituationen beherrscht Heynckes nicht, auch jongliert er nicht mit Zahlenreihen (5-2-1-2!). Dafür gewinnt Heynckes Fußballspiele in Serie.

Die Konkurrenz war schwach

Denn um diese Meisterschaft der Bayern zu verstehen, muss man einen Blick auf die Konkurrenz werfen. Sie hat enttäuscht. Der ehemalige Rivale Dortmund ist aus verschiedenen Gründen geschrumpft. Einer davon war sicher das Attentat auf den Mannschaftsbus vor einem Jahr. Aber auch die Entscheidung, Thomas Tuchel durch Peter Bosz zu ersetzen, konnte nicht aufgehen. Der Versuch mit Peter Stöger, der mit Köln in vierzehn Spielen nur drei Punkte gewann, wird wohl auch nicht zum neuen Aufschwung führen.

Schalke und Leverkusen setzen auf Fußballer ohne großes Potential, die in einem Spitzenteam allenfalls Mitläufer sind. RB Leipzig, das mit seinem vielen Geld nicht 23 Punkte hinter den Bayern stehen müsste, schränkt sich durch seine radikale Gegen-den-Ball-Philosophie selbst ein.