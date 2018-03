Wer spielt wann gegen wen?

Welches Spiel dürfen Sie auf keinen Fall verpassen?

Bayern gegen Dortmund. Das war mal der Kampf um den Thron, nun darf der BVB womöglich nur noch Spalier bei der Krönung stehen. Gewinnen die Bayern (und Schalke nicht), sind sie Meister. Einiges deutet darauf hin. Das Hinspiel verloren die Borussen 1:3, Peter Bosz erlebte seine letzten Tage. Seitdem wuchs der Abstand zwischen den beiden Teams auf 18 Punkte an. Die Bayern machen nicht mehr, als sie müssen, Dortmund nicht mal so viel, wie sie könnten. Ausgerechnet Dortmunds Freunde aus Schalke können verhindern, dass Bayern jetzt schon Meister wird. Gewinnt Schalke gegen Freiburg, wird Bayerns Meisterfeier verschoben. Gleiches gilt, falls Bayern nicht gewinnen sollte. Spielen die Schalker unentschieden oder verlieren und gewinnen die Bayern, sind sie Meister. Am Ende ist es ja doch nur eine Frage der Zeit. Wer sich das sparen will: Echte Abendländler stehen zu dieser Zeit am Osterfeuer und jubeln Jesus zu. Ob ihm die Auferstehung gelingt, ist spannender als das Meisterrennen.

Welches Spiel können Sie mit gutem Gewissen verpassen?

Hertha gegen Wolfsburg. Nun war dieses Duell schon in der Vergangenheit kein Grund, sich das Osterwochenende zu blocken. Weil das Spiel aber wegen des wegfallenden Termins am Karfreitag nun am Samstag zur ungewohnten Uhrzeit um 20:30 Uhr angepfiffen wird, fährt nach Abpfiff kein Zug mehr zurück in die Niedersachsenmetropole. Was für Max Kruse wie eine Verheißung geklungen hätte, wird viele Wolfsburger wohl von einer Fahrt abhalten. Dabei schaffen es Wolfsburger in 52 Minuten mit dem ICE nach Spandau. Ist vielleicht auch besser so: Hertha traf in vier der vergangenen fünf Spiele gar nicht, Wolfsburg gewann zuletzt Ende Januar. Allen Traditionalisten in diesem Land macht die Ansetzung Mut: Eine neue Anstoßzeit vermarkten lässt sich mit diesem Spiel nicht.

Wer steht im Blickpunkt?

Die 50+1-Regel. Immerhin geht es um die Frage, wie der Fußball in Deutschland im globalen Wettstreit organisiert werden soll. Die Clubs haben nun vorerst gesagt: so wie bisher. Investoren will man weiterhin raushalten, 18 Clubs stimmten für den Ad-hoc-Antrag aus St. Pauli. Schon jetzt ist die Regel so weich wie ein Osterei nach drei Minuten Kochen. Wolfsburg, Leverkusen, Hoffenheim, natürlich Leipzig: Für sie alle gilt aus verschiedenen Gründen 50+1 nicht. Die Wucht der Regel ist geringer, als es viele gerne hätten. Im Antrag von St. Pauli, dem 18 Clubs zustimmten, ging es darum, 50+1 rechtssicher zu machen. Gute Idee, also wenn man sie vor zehn Jahren gehabt hätte.



Es ist ja noch nicht mal das Geld. Die Bundesliga hat davon genug, doch offenbar kann nicht jeder gleich gut damit umgehen (Grüße nach Hamburg). Die Vollversammlung der Clubs wäre ein guter Moment gewesen, um die von nicht wenigen Juristen geteilte Meinung, dass 50+1 gegen nationales und internationales Wettbewerbsrecht verstößt, zu erörtern. 50+1 hat dem deutschen Fußball viel gebracht. Die Bundesliga ist aber nicht viel weniger kommerzialisiert als die Premier League, alle Clubs machen mit. Nun hätte man die Finanzierung deutscher Clubs zeitgemäßer gestalten und gleichzeitig an strengere Regeln für Investoren knüpfen können. Das haben die Clubs verpasst. 1860 Münchens Hassan Ismaik oder Hannovers Martin Kind klackern schon mit ihren Leitz-Ordnern voll Klageschriften. Fällt 50+1 nach einer erfolgreichen Klage, haben die Clubs weniger Spielraum, als sie sich selbst jetzt hätten geben können.