Der Videobeweis wird Teil des internationalen Regelwerks des Weltfußballverbandes (Fifa). In Zürich beschloss ein Gremium aus Vertretern der Fifa und des International Football Association Board (Ifab), das technische Hilfsmittel nach der zweijährigen Testphase nun einzuführen.



Den nationalen Fußballverbänden soll es zunächst jedoch freigestellt bleiben, ob sie den technisch und finanziell aufwendigen Videobeweis einsetzen. Während die Assistenten bereits in der Bundesliga und anderen europäischen Ländern eingesetzt werden, sprachen sich die Erstligaclubs in Brasilien gegen den Videobeweis aus. Auch die Uefa wollte die Neuerung zunächst nicht in der Champions League einsetzen.

Bislang war einzig die Torlinientechnik im Regelwerk der Fifa vorgesehen. Technische Neuerungen sollen dabei stets der vom Ifab festgesetzten Leitlinie "Minimaler Eingriff – maximaler Nutzen" folgen. Daher obliege die endgültige Entscheidung auch immer dem Schiedsrichter auf dem Platz, teilte das Gremium mit.



Videobeweis bei der WM 2018?

Durch die Entscheidung kann der Videobeweis nun auch bei der diesjährigen Weltmeisterschaft in Russland eingesetzt werden. Dafür muss allerdings noch der Fifa-Rat unter Präsident Gianni Infantino zustimmen. Dieser hatte sich wiederholt für den Einsatz des Videobeweises ausgesprochen. "Wenn wir die Chance haben, dem Schiedsrichter zu helfen, sollten wir das tun", sagte Infantino. Das Thema will der Fifa-Rat Mitte März in Bogotá besprechen.

Grundsätzlich sind die Eingriffe der Videoassistenten auf vier Szenarien beschränkt: Torentscheidung, Rote Karte, Elfmeter und Spielerverwechslung. Statistiken des Ifab zeigen dabei eine hohe Erfolgsrate: 98,8 Prozent aller Entscheidungen seien korrekt, hieß es von der Projektgruppe in einer Zwischenauswertung. Beim Confederations Cup im vergangenen Jahr in Russland gab es jedoch einige Pannen.